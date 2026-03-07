ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट तक, ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर आई सेलेब्स की प्रतिक्रिया

टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म पहले ही काफी दमदार थी और अब दूसरे पार्ट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रुपाली ने कहा कि उन्होंने धुरंधर फिल्म दो बार थिएटर में देखी और बहुत पसंद आई। उनका भाई विजय गांगुली, जो फिल्म में शरारत और फजला गाने के लिए कोरियोग्राफर हैं, उन्हें धुरंधर 2 के कुछ हिस्से वीडियो कॉल पर दिखा रहे थे। रुपाली ने कहा, 'हर शॉट कमाल का था, मैंने उन्हें दोबारा दिखाने के लिए कहा।'