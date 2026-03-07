7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट तक, ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर आई सेलेब्स की प्रतिक्रिया

Dhurandhar 2: ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया और बॉलीवुड में धूम मच गई। आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, राम गोपाल वर्मा और रूपाली गांगुली सहित कई सेलेब्स ने फिल्म के एक्शन, रणवीर सिंह के लुक और परफॉर्मेंस की तारीफ की। दर्शक अब फिल्म के लिए बेहद उत्साहित हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Mar 07, 2026

Dhurandhar 2 trailer celebrities reactions.

Celebrities praising the thrill of Dhurandhar 2.

Celebrities Reaction On Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। ट्रेलर देखने के बाद कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, राम गोपाल वर्मा और रूपाली गांगुली समेत कई सेलेब्स ने फिल्म के एक्शन, स्केल और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफ की है।

‘ट्रेलर है पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल’

फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे शेयर किया और टीम की जमकर तारीफ की। आलिया ने लिखा कि ट्रेलर 'बीस्ट मोड ऑन' है और यह पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। उनके इस पोस्ट के बाद फैंस में भी फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया।

राम गोपाल वर्मा ने बताया ‘स्ट्रैटोस्फेरिक’ लेवल का ट्रेलर

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा भी ट्रेलर से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर स्ट्रैटोस्फेरिक लेवल का है। उनके मुताबिक निर्देशक आदित्य धर इस फिल्म के जरिए एक बार फिर दमदार वापसी करने वाले हैं।

ऋतिक रोशन को भी पसंद आया ट्रेलर (Celebrities Reaction On Dhurandhar 2 Trailer)

अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी ट्रेलर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म का ट्रेलर काफी शानदार लगा। ऋतिक ने यह भी माना कि भले ही पहली फिल्म के कुछ पहलुओं पर उनकी राय अलग रही हो, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने रणवीर सिंह की इंस्टा पोस्ट पर लिखा, 'टू टू गुड। किलिंग इट।'

रूपाली गांगुली ने जताई बड़ी उम्मीद

टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म पहले ही काफी दमदार थी और अब दूसरे पार्ट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रुपाली ने कहा कि उन्होंने धुरंधर फिल्म दो बार थिएटर में देखी और बहुत पसंद आई। उनका भाई विजय गांगुली, जो फिल्म में शरारत और फजला गाने के लिए कोरियोग्राफर हैं, उन्हें धुरंधर 2 के कुछ हिस्से वीडियो कॉल पर दिखा रहे थे। रुपाली ने कहा, 'हर शॉट कमाल का था, मैंने उन्हें दोबारा दिखाने के लिए कहा।'

सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के लुक की चर्चा

ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। खासकर रणवीर सिंह के दमदार लुक, एक्शन सीक्वेंस और बैकग्राउंड म्यूजिक की खूब चर्चा हो रही है। ट्रेलर में रणवीर सिंह दो अलग-अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

'धुरंधर 2’ का ट्रेलर रिलीज होते ही बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। सेलेब्रिटीज की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद अब दर्शक फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar 2 Trailer के ये हैं 7 धांसू सीन, रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा हर फ्रेम
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer in hindi out this 7 best scene you shocked ranveer singh sanjay dutt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 05:11 pm

Hindi News / Entertainment / ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट तक, ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर पर आई सेलेब्स की प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अपने दम पर आगे बढ़े इब्राहिम…नेपोटिज्म की बहस के बीच नवाब सैफ ने कर दिया साफ, बेटे के करियर पर की बात

Saif Ali Khan On Ibrahim Ali Khan Amid Nepotism Debate
बॉलीवुड

गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी होते ही रैपर बादशाह ने मांगी माफी, बोले- बेटा समझ कर माफ कर दो

Rapper Badshah Issues Apology Over Tateeree Row
बॉलीवुड

Heart Attack Real Story : फेमस एक्टर को जब आया हार्ट अटैक, “3 लक्षणों” को इग्नोर करना पड़ा भारी, Drew Carey की दर्दनाक कहानी

Heart Attack Real Story, Actor Drew Carey Heart Attack, symptoms of heart attacks, Artery Blockage 95 percent,
स्वास्थ्य

रैपर बादशाह की गिरफ्तारी का लुकआउट नोटिस जारी, स्वाति मालिवाल बोलीं- ये शर्मनाक है…

Badshah Tateeree Song Controversy
बॉलीवुड

ननदोई की सोच से अलग है करीना कपूर की सोच, बोलीं- बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते…काम करने के घंटों पर बहस तेज

Kareena Kapoor On Work Shift Hours
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.