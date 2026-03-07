8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर बोलीं करीना कपूर, काम और परिवार में बेलेंस जरूरी, अनन्या पांडे ने भी दीपिका को किया सपोर्ट

करीना ने इस मुद्दे पर थोड़ा अलग नजरिया रखा। उन्होंने सीधे तौर पर दीपिका को सपोर्ट करने के बजाय काम और परिवार के बीच संतुलन की अहमियत पर जोर दिया। करीना ने बताया कि फिल्म द बकिंघम मर्डर्स की शूटिंग के दौरान उन्हें करीब 35 दिन लंदन में रहना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने अपना कार्यक्रम इस तरह तय किया कि वह बीच-बीच में Iइंडिया आकर अपने बच्चों से मिल सकें। उनके मुताबिक, अगर पहले से सही योजना बना ली जाए तो करियर और परिवार दोनों को आसानी से संभाला जा सकता है।