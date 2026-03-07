बीफ और नॉनवेज के विवाद में घिरीं, The Kerala Story 2 की एक्ट्रेस, बोली-मेरे पापा को धमकी दी गई

इतना ही नहीं, इसी बातचीत के दौरान उल्का ने ये भी कहा कि इस फिल्म के कारण उन्हें और उनके परिवार को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। खासकर उनके पिता को धमकियां मिली हैं। उनके पापा खुद भी एक्टिंग करते हैं और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपना नंबर शेयर किया हुआ था। उल्का ने बताया कि "पापा सोचते थे कि शायद कोई कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आएगा, लेकिन जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई।"