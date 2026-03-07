27 साल की शादी टूटी, अब अब नया रिश्ता? बॉडीगार्ड के क्रिप्टिक पोस्ट से विजय और तृषा का अफेयर, हुआ कन्फर्म!

Thalapathy Vijay Bodyguard Cryptic Post: साउथ स्टार थलपति विजय और पत्नी संगीता सोरनलिंगम के बीच तलाक की अर्जी और अफेयर की अफवाहें 2 महीने से ज्यादा समय से मीडिया की चर्चा में बनी हुई हैं। बता दें, दिसंबर 2025 में संगीता ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने थलपति विजय पर धोखा देने और अवैध संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल, संगीता और विजय ने 1999 में शादी की थी और 27 साल बाद अब ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है।