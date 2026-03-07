अनुराग डोभाल के भाई ने पहले की विवादित चैट Leak, अब पोस्ट करके बढ़ाई हलचल

Anurag Dobhal Brother Cryptic Post: यूट्यूबर अनुराग डोभाल जिन्हें लोग 'द यूके 07 राइडर' के नाम से जानते हैं। इन दिनों पारिवारिक विवाद के मामले में सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना 2 घंटे का एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता और भाई कलम इंक पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनके भाई ने उन सभी खबरों की असलियत बताई और अनुराग डोभाल की चैट लीक कर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी रितिका के साथ मारपीट करते थे। अब एक बार फिर कलम इंक ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।