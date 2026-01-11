Priyadarshan On Aaditya Dhar: 25 साल का अटूट रिश्ता… शिष्य की कामयाबी पर गुरु हुए खुश, ‘धुरंधर’ से जुड़ा है मामला

फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने मिड-डे से बातचीत में अपने उस स्टूडेंट का जिक्र किया है, जिनके साथ उनका रिश्ता 25 साल से भी ज्यादा समय से मजबूती से बना हुआ है। अपने फेवरेट और सबसे लॉयल स्टूडेंट डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में बात करते हुए प्रियदर्शन ने बताया कि आदित्य ने उनके साथ तीन साल तक असिस्टेंट के तौर पर काम किया है।

प्रियदर्शन ने आदित्य को अपने अब तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स और असिस्टेंट्स में से एक बताया और कहा कि वह उनका सबसे लॉयल स्टूडेंट है। उन्होंने यह भी शेयर किया कि आज भी आदित्य हर काम से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेता है।

अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर भी आदित्य ने उन्हें फिल्म ‘भूत बंगला’ के सेट पर दिखाया था। प्रियदर्शन ने कहा " हाल ही मैंने फिल्म देखी है और मुझे बेहद पसंद आई है। मुझे उस पर बहुत गर्व है उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।”