11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Priyadarshan On Aaditya Dhar: 25 साल का अटूट रिश्ता… शिष्य की कामयाबी पर गुरु हुए खुश, ‘धुरंधर’ से जुड़ा है मामला

फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने अपने सबसे लॉयल और टैलेंटेड स्टूडेंट की जमकर तारीफ की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने उस स्टूडेंट के साथ 25 साल पुराने गुरु-शिष्य के रिश्ते पर बात की ही और उसकी ब्लाकस्टर फिल्म पर गर्व जताया है

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

Jan 11, 2026

Priyadarshan Aditya Dhar photo

प्रियदर्शन-आदित्य धर (फोटो सोर्स: IMDb )

Priyadarshan on Aaditya Dhar: प्रियदर्शन न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी जाने-माने प्रोड्यूसर-डायरेक्टर हैं। कई हिट और सुपरहिट फिल्में देने वाले प्रियदर्शन ने अपने करियर में कई नए टैलेंट्स को मौका दिया है चाहे वें एक्टर्स हों या टेक्नीशियन। अब उन्होंने अपने एक ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट के बारे में बात की है, जिसने साल 2025 में एक ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है।

कौन है यह स्टूडेंट?

फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने मिड-डे से बातचीत में अपने उस स्टूडेंट का जिक्र किया है, जिनके साथ उनका रिश्ता 25 साल से भी ज्यादा समय से मजबूती से बना हुआ है। अपने फेवरेट और सबसे लॉयल स्टूडेंट डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में बात करते हुए प्रियदर्शन ने बताया कि आदित्य ने उनके साथ तीन साल तक असिस्टेंट के तौर पर काम किया है।
प्रियदर्शन ने आदित्य को अपने अब तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स और असिस्टेंट्स में से एक बताया और कहा कि वह उनका सबसे लॉयल स्टूडेंट है। उन्होंने यह भी शेयर किया कि आज भी आदित्य हर काम से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेता है।
अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर भी आदित्य ने उन्हें फिल्म ‘भूत बंगला’ के सेट पर दिखाया था। प्रियदर्शन ने कहा " हाल ही मैंने फिल्म देखी है और मुझे बेहद पसंद आई है। मुझे उस पर बहुत गर्व है उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।”

प्रियदर्शन हैं आदित्य के आदर्श

अपनी बातचीत में प्रियदर्शन ने आदित्य धर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि आदित्य कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे और अंडर-19 टीम में खेलते भी थे, लेकिन एक बड़े भारतीय क्रिकेटर के बेटे के चयन की वजह से वह टीम में जगह नहीं बना सके। इसके बाद आदित्य ने प्रियदर्शन की फिल्म ‘गर्दिश’ (1993) देखी और उसी दिन क्रिकेट छोड़कर फिल्ममेकर बनने का फैसला कर लिया।

आदित्य धर को लंबे समय तक नही मिली पहचान

अपने इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने यह भी याद किया कि आदित्य धर ने कई फिल्मों के लिए शानदार काम किया है। उनकी अपनी फिल्म ‘आक्रोश’ और ‘तेज’ के डायलॉग्स भी आदित्य ने ही लिखे थे, कई और हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट भी आदित्य ने लिखी लेकिन इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक वह पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वे हकदार थे।

आदित्य धर की फिल्में

आदित्य धर को ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (2019) और साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के लिए जाना जाता है। उन्होंने साल 2021 में अभिनेत्री यामी गौतम से शादी की थी। अब उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

11 Jan 2026 08:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Priyadarshan On Aaditya Dhar: 25 साल का अटूट रिश्ता… शिष्य की कामयाबी पर गुरु हुए खुश, ‘धुरंधर’ से जुड़ा है मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Mika Singh Supports Street Dogs: इस कारण… मीका सिंह ने 10 एकड़ जमीन की दान

Mika Singh photo
मनोरंजन

सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

Sonu Sood Gaushala Help
बॉलीवुड

सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां… जया बच्चन के स्टेटमेंट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Jaya Bachchan Botox Statement
बॉलीवुड

सिंदूर नहीं, व्हाइट गाउन… Nupur Sanon ने हिन्दू होते हुए भी क्रिश्चियन रीति-रिवाज से की शादी, व्हाइट वेडिंग वायरल

Nupur Sanon Stebin Ben wedding
बॉलीवुड

2 घंटे 11 मिनट में रिश्तों के लिए लगाई अदालत में ‘हक’ की गुहार, बेवफाई और दो निकाह की ये फिल्म बनी OTT ट्रेंड में

इमरान हाशमी यामी गौतम हक
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.