कपूर खानदान का वो सच जिससे दुनिया अब भी है अनजान, गम और शराब में डूबे एक्टर की दर्दनाक कहानी

राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। उन्हें प्यार से 'चिंपू' कहा जाता था। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत 1983 में 'एक जान हैं हम' फिल्म से की, लेकिन यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने 'आसमान', 'लवर बॉय' और 'जबरदस्त' जैसी फिल्मों में काम किया, पर सफलता की दौड़ में वो पीछे रह गए। उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव 'राम तेरी गंगा मैली' लेकर आई। द ग्रेट शो मैन राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 1985 में रिलीज हुई। बोल्ड सब्जेक्ट और बोल्ड अदायगी चर्चा में रही और फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और राजीव की लोगों के बीच पहचान पुख्ता हो गई। हालांकि, इस सफलता के बावजूद राजीव कपूर को वो मुकाम नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। कई बार वे अपनी लापरवाही और शराब पीने की आदत के चलते मुश्किलों में फंसते रहे, जिससे उनके करियर पर असर पड़ा।