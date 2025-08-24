Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

रिलीज से पहले ‘The Bengal Files’ का BTS वीडियो आया सामने, बापू के किरदार में दिखें अनुपम खेर

The Bengal Files BTS Video: साल 2025 की मोस्ट-अवेटेड फिल्मों में से एक विवेक रंजन अग्निहोत्री की निर्देशन में बनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ एक ‘बिहाइंड द सीन’ वीडियो सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 24, 2025

The Bengal Files BTS Video
विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का BTS वीडियो

BTS Video: मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर महात्मा गांधी का रोल निभा रहे हैं। हाल ही में अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

इसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, ‘द बंगाल फाइल्स’ के सेट्स से, एक बिहाइंड द सीन वीडियो। इसमें उन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी को भी टैग किया है। इसमें वे बिलकुल गांधीजी की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ विवेक रंजन और एक क्रू मेंबर भी हैं।

सत्य घटना पर आधारित है फिल्म

‘द बंगाल फाइल्स’ 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। 16 अगस्त को ही कोलकाता में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया था। स्क्रीनिंग के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। प्रशासन ने इसके ट्रेलर को वहां रिलीज होने नहीं दिया।

इसे लेकर फिल्ममेकर्स की पुलिस से काफी बहस भी हुई थी। एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने इसे लेकर हो रहे विवाद पर कहा था कि इसका उन्हें बहुत दुख है। लोग बिना देखे ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी बंगाली भाई-बहनों से फिल्म देखने की अपील भी की थी ताकि अतीत में क्या हुआ था ये लोगों को पता चल सके।

वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर कोई इस फिल्म को रोकेगा (बंगाल में), तो लोग और अधिक मात्रा में इसे देखने जाएंगे।

रिलीज डेट जानें

'द बंगाल फाइल्स' को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

यह विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स' ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' भी शामिल हैं। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस द्वारा पेश की गई है।

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

24 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज से पहले 'The Bengal Files' का BTS वीडियो आया सामने, बापू के किरदार में दिखें अनुपम खेर

Patrika Site Logo

