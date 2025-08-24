रिलीज से पहले ‘The Bengal Files’ का BTS वीडियो आया सामने, बापू के किरदार में दिखें अनुपम खेर

BTS Video: मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर महात्मा गांधी का रोल निभा रहे हैं। हाल ही में अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।