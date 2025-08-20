Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

उदयपुर फाइल्स विवाद: सलाखों के पीछे शख्स, प्रोड्यूसर पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी

उदयपुर फाइल्स विवाद: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट की कीमत एक युवक को चुकानी पड़ी है। उसकी गलती ये थी कि उसने ‘उदयपुर फाइल्स’ के प्रोड्यूसर पर आपत्तिजनक कमेंट की थी।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 20, 2025

Udaipur Files Controversy
‘उदयपुर फाइल्स’ के प्रोड्यूसर पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाला शख्स अरेस्ट (फोटो सोर्स:आईएएनएस)

उदयपुर फाइल्स विवाद: राजस्थान के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ अब सिनेमाघरों में आ चुकी है। इसके प्रोड्यूसर अमित जानी हाल ही में फिल्म प्रमोशन के बाद अहमदाबाद से घर लौटे थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज चल रहा था।

इसी बीच, उदयपुर में फेसबुक पर मोहम्मद शाहिद नाम के युवक ने उनकी निजी जिंदगी और फिल्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।

इस पर अमित जानी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और सूरजपोल इलाके में रहने वाले शाहिद को हिरासत में ले लिया। शाहिद फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता है।

युवक से पूछताछ जारी

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी दी कि युवक ने एक फेसबुक पोस्ट के जवाब में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करना था या इसके पीछे कोई और कारण था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मोहम्मद शाहिद का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस सतर्कता बरतते हुए मामले को गंभीरता से देख रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'उदयपुर फाइल्स' को लंबे समय से विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। इस फिल्म को रिलीज होने से रोके जाने के लिए कई मुकदमे भी दर्ज हुए, मगर कोर्ट ने इसकी रिलीज को रोकने से मना कर दिया और फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है।

इस फिल्म में जून 2022 में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की कहानी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ‘उदयपुर फाइल्स’ दर्शकों के सामने उस दर्दनाक हकीकत को पेश करती है।

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है, जिसमें विजय मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदार में हैं।

