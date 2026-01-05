धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार में अनबन की चर्चा हुई तेज, मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब

इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारियों और एडिटेड वीडियो पर भी कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा, " कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके फैंस विचलित हो। मैं अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करना पसंद नहीं करती। मैं जानती हूं कि मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालना है।" उन्होंने अपनी मां के निधन को याद करते हुए कहा कि समय इंसान को मजबूत बना देता है और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ता है। धर्मेंद्र जी भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के जरिए वो आज भी बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को देखकर फैंस काफी भावुक हो रहे हैं।