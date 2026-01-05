धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार में अनबन की चर्चा हुई तेज, मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी (सोर्स: X)
Hema Malini Statement: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। 24 नवंबर 2025 को 'ही-मैन' के जाने से पूरा देश गमगीन हो गया था। उस दौरान सनी और बॉबी देओल द्वारा आयोजित मुंबई की प्रार्थना सभा (Prayer Meet) में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों (ईशा और अहाना) की गैरमौजूदगी ने सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं और पारिवारिक अनबन की अटकलों को हवा दी थी। अब पहली बार हेमा मालिनी ने इन तमाम सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
हेमा मालिनी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि प्रार्थना सभा में शामिल न होने के पीछे कोई मनमुटाव नहीं था, बल्कि ये एक सोच-समझकर लिया गया पारिवारिक फैसला था। उन्होंने बताया, "हर परिवार का अपना दायरा और परिस्थितियां होती हैं। हमने आपसी सहमति से ये तय किया था कि हम अलग-अलग जगहों पर प्रार्थना सभाएं करेंगे, इस पर हमारे परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी।"
हेमा मालिनी ने आगे बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपने घर पर एक निजी सभा आयोजित की थी। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में भी एक प्रार्थना सभा रखी, ताकि उनके राजनीतिक जगत के सहयोगी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। बता दें, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, इसलिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम रखा, जहां के लोग धर्मेंद्र को बहुत प्यार करते थे।
दरअसल, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए TOI को दिए एक इंटरव्यू में बताया, "ये एक ऐसा सदमा था जिसे सहा नहीं जा सकता। ये बहुत बुरा था क्योंकि एक महीने तक हम परेशान थे जब वो ठीक नहीं थे। हम लगातार हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो हमसे अच्छे से बात कर रहे थे। मेरे जन्मदिन (16 अक्टूबर) पर, उन्होंने मुझे विश भी किया। उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को आ रहा था, जब वो 90 साल के होने वाले थे और हम इसे अच्छे से मनाने की सोच रहे थे। तैयारियां चल रही थीं और फिर अचानक, वो सब छोड़कर चले गए। उन्हें ऐसे जाते देखना बहुत मुश्किल था।"
इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारियों और एडिटेड वीडियो पर भी कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा, " कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके फैंस विचलित हो। मैं अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करना पसंद नहीं करती। मैं जानती हूं कि मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालना है।" उन्होंने अपनी मां के निधन को याद करते हुए कहा कि समय इंसान को मजबूत बना देता है और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ता है। धर्मेंद्र जी भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के जरिए वो आज भी बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को देखकर फैंस काफी भावुक हो रहे हैं।
बता दें, हेमा मालिनी के इस स्पष्टीकरण के बाद उन तमाम दावों पर ब्रेक लग गया है, जिनमें देओल परिवार के बीच मतभेद की बात कही जा रही थी। अभिनेत्री ने ये साफ कर दिया है कि पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में एक-दूसरे के संपर्क में था और सभी फैसले आपसी सम्मान के साथ लिए गए थे।
