25 साल बाद होगी ‘शिवाजी राव’ की वापसी, मेकर्स ने दी ‘नायक 2’ की कन्फर्मेशन

अनिल कपूर ने यह फिल्म खुद मांगकर हासिल की थी। दरअसल, जब एस. शंकर ने ‘नायक’ बनाने का फैसला किया, तो लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली पसंद आमिर खान या शाहरुख खान थे, लेकिन दोनों ने ही फिल्म करने से इनकार कर दिया। जब अनिल कपूर को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने खुद शंकर से यह रोल मांगा। कुछ समय पहले मीडिया से बातचीत में अनिल कपूर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि उन्हें खुशी है कि वह यह फिल्म कर पाए।