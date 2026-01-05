25 साल बाद होगी ‘शिवाजी राव’ की वापसी, मेकर्स ने दी ‘नायक 2’ की कन्फर्मेशन

बनने वाला है नायक फिल्म का सीक्वल। (फोटो सोर्स: IMDb)
Nayak 2: साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘नायक’ अपने रिलीज के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गई थी। अनिल कपूर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी और इसे उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में अनिल कपूर ने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था, जो संयोगवश एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। अब फिल्म की रिलीज के 25 साल बाद इससे जुड़ी एक अहम और कन्फर्म्ड खबर सामने आई है।
‘नायक’ के सीक्वेल को लेकर लंबे समय से रिपोर्ट्स आती रहीं हैं, लेकिन अब फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट ने मीडिया में कन्फर्म कर दिया है कि वाकई इस फिल्म का सीक्वेल बनने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि वह और अनिल कपूर मिलकर इस सीक्वेल को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अनिल कपूर इस फिल्म में अभिनय भी करेंगे।
दीपक मुकुट के मुताबिक, इस समय फिल्म इनिशियल स्टेज में है। स्क्रिप्ट लॉक होने और सभी बातें फाइनल होने के बाद ही फिल्म फ्लोर पर जाएगी। प्रोजेक्ट अभी प्रोसेस में है और जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा।
फिल्म ‘नायक’ की कहानी एक आम आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 24 घंटे के लिये राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। एक दिन में ऐसे बड़े और साहसिक फैसले लेता है कि करप्शन से परेशान जनता उसे स्थायी मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगती है। और उसके बाद शुरू होती है उसकी जिंदगी में उथल-पुथल की शुरुआत।
इस फिल्म में जिस तरह के दमदार डायलॉग्स और यादगार सीन रचे गए, वो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। एक्शन, ड्रामा और मधुर संगीत से सजी इस फिल्म में रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, जॉनी लीवर, शिवाजी सताम और नीना कुलकर्णी जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाईं थी फिल्म का निर्देशन एस. शंकर ने किया था, डायलॉग्स अनुराग कश्यप ने लिखे थे और संगीत ए. आर. रहमान ने दिया था।
अनिल कपूर ने यह फिल्म खुद मांगकर हासिल की थी। दरअसल, जब एस. शंकर ने ‘नायक’ बनाने का फैसला किया, तो लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली पसंद आमिर खान या शाहरुख खान थे, लेकिन दोनों ने ही फिल्म करने से इनकार कर दिया। जब अनिल कपूर को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने खुद शंकर से यह रोल मांगा। कुछ समय पहले मीडिया से बातचीत में अनिल कपूर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि उन्हें खुशी है कि वह यह फिल्म कर पाए।
