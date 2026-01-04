सिर्फ सेटिस्फेक्शन मायने रखता है… करीना कपूर खान ने क्यों कही ये बात?

करीना कपूर खान और सैफ अली खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: kareenakapoorkhan)
Kareena Kapoor Khan: फिल्म ‘रिफ्यूजी’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाली करीना कपूर खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। कपूर खानदान की लेगसी को आगे बढ़ाते हुए करीना ने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि वह अपनी ग्लैमरस इमेज के लिए भी खास पहचान रखती हैं।
करीना कपूर खान उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने लगभग सभी टॉप एक्टर्स और निर्देशकों के साथ काम किया है। उनकी फिल्मोग्राफी में जहां हार्डकोर कमर्शियल फिल्मों हैं वहीं मीनिंगफुल और कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा भी शामिल है। इसके अलावा, करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एंबेसडर भी हैं।
अपने लंबे करियर के दौरान करीना ने टैलेंट और कॉन्फिडेंस के दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उतार-चढ़ाव को बेहद समझदारी से संभाला है। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, उससे जुड़े चैलेंजेस और उन्हें मैनेज करने के तरीके पर बात की।
अपने विचारों को पूरी क्लैरिटी के साथ रखते हुए करीना ने अपने माइंडसेट और प्रायोरिटीज पर बात की। हार्पर बाजार से बातचीत में करीना ने कहा, 'एक्टिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक जुनून है। बचपन से ही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और आज भी अभिनय से उतना ही प्यार करती हैं।'
एक लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में बिताने के बाद करीना के मुताबिक, सफलता को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां सफलता होती है, वहीं असफलता भी होती है। ये दोनों एक ही सफर का हिस्सा हैं, यह पूरा एक प्रोसेस है मंजिल नहीं, बिना असफलता के सफलता संभव नहीं है। इसी सोच के चलते उन्होंने अपने करियर में कभी भी सफलता को खुद पर हावी नहीं होने दिया।
करीना का यह मानना है कि असली सेटिस्फेक्शन बाहरी तारीफ या मान्यता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास से मिलती है। उनके अनुसार, इंस्टाग्राम लाइक्स या लुक्स मायने नहीं रखते आपकी परफॉर्मेंस और आपके सच्चे फैन्स ही सबसे ज्यादा अहम हैं।
बीते साल के बारे में बात करते हुए किया था पोस्ट
नए साल के मौके पर करीना कपूर खान ने एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि बीता हुआ साल उनके और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने लिखा कि दर्शकों की दुआओं, शुभकामनाओं और प्यार की वजह से ही वह इस दौर से बाहर निकल पाईं। 2025 में करीना के पति सैफ अली खान पर उनके घर में चाकू से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे।
करीना 2024 में ‘क्रू’ और ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थीं। अब उनकी अगली फिल्म मेघना गुलजार की ‘दायरा’ है, जिसमें वह पहली बार साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। यह फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है।
