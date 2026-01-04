सिर्फ सेटिस्फेक्शन मायने रखता है… करीना कपूर खान ने क्यों कही ये बात?

नए साल के मौके पर करीना कपूर खान ने एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि बीता हुआ साल उनके और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने लिखा कि दर्शकों की दुआओं, शुभकामनाओं और प्यार की वजह से ही वह इस दौर से बाहर निकल पाईं। 2025 में करीना के पति सैफ अली खान पर उनके घर में चाकू से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे।