अमिताभ बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ में घुसा बारिश का पानी, वीडियो हुआ वायरल

Amitabh Bachchan: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से आम लोग ही नहीं, बॉलीवुड सितारे भी परेशान हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले ‘प्रतीक्षा’ के अंदर और बाहर पानी भरा नजर आ रहा है।
वीडियो में एक शख्स मुंबई की बारिश और उससे हो रही दिक्कतों के बारे में बताता है। फिर वह अमिताभ बच्चन के घर के बाहर का नजारा दिखाता है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। इस वीडियो ने फैंस को भी चौंका दिया है।
बता दें कि अमिताभ बच्चन की तबीयत भी इन दिनों सही नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी सेहत की भी जानकारी लोगों को दी। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ''कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें।''
अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं… और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं।''
ब्लॉग में बिग बी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इनमें वे कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं।