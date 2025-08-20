Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ में घुसा बारिश का पानी, वीडियो हुआ वायरल

VIDEO: बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। जिसमें देखा जा सकता है, उनके घर में जलजमाव की स्थिति है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 20, 2025

Amitabh Bachchan's bungalow Pratiksha
अमिताभ बच्चन का बंगला ‘प्रतीक्षा’ की लेटेस्ट फोटो (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Amitabh Bachchan: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से आम लोग ही नहीं, बॉलीवुड सितारे भी परेशान हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले ‘प्रतीक्षा’ के अंदर और बाहर पानी भरा नजर आ रहा है।

वीडियो में एक शख्स मुंबई की बारिश और उससे हो रही दिक्कतों के बारे में बताता है। फिर वह अमिताभ बच्चन के घर के बाहर का नजारा दिखाता है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। इस वीडियो ने फैंस को भी चौंका दिया है।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का ‘मेहर’ में दिखा इमोशनल अवतार, धमाकेदार ट्रेलर रिलीज
बॉलीवुड
Mehar Trailer

अमिताभ बच्चन का जानें हेल्थ अपडेट

बता दें कि अमिताभ बच्चन की तबीयत भी इन दिनों सही नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी सेहत की भी जानकारी लोगों को दी। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ''कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें।''

अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं… और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं।''

ब्लॉग में बिग बी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इनमें वे कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Sholay: डायरेक्टर की बात पर नाराज हो गई थीं हेमा मालिनी, 50 साल बाद सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
Sholay Movie Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

अमिताभ बच्चन

Published on:

20 Aug 2025 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ में घुसा बारिश का पानी, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.