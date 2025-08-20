अमिताभ बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ में घुसा बारिश का पानी, वीडियो हुआ वायरल

अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं… और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं।''