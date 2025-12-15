मैं दोबारा शादी की सोच रही हूं…महिमा चौधरी ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, एडल्ट हो चुकी है एक्ट्रेस की बेटी

महिमा चौधरी ने आगे बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ से उनका लुक जब वायरल हुआ, तब से लोग उनकी दूसरी शादी को लेकर सवाल करने लगे। इस पर महिमा ने कहा कि वह कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्हें आज भी शादी पर भरोसा है। उनका मानना है कि जब दो लोग साथ होते हैं, तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और आसान बन जाती है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरुरी होता है। उनके मन में शादी को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। शादी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। बच्चों की परवरिश अकेले करना आसान नहीं होता, खासकर आज के समय में जब जॉइंट फैमिली का सहारा भी कम मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कई बार शादी में मुश्किलें तब आती हैं, जब एक इंसान मॉडर्न सोच का होता है और दूसरा बहुत रूढ़िवादी। ऐसे में जरूरी है कि दोनों एक-दूसरे को समझें और साथ मिलकर आगे बढ़ें।