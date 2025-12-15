मैं दोबारा शादी की सोच रही हूं…महिमा चौधरी ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, एडल्ट हो चुकी है एक्ट्रेस की बेटी

दोबारा शादी करेंगी महिमा चौधरी! फोटो में एक्ट्रेस और उनकी बेटी अर्याना चौधरी (इमेज सोर्स: IMDb)
Mahima Chaudhary Remarriage: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। 52 साल की सिंगल मदर महिमा की एक 18 साल की बेटी भी है, उसका नाम अर्याना चौधरी है।
बता दें महिमा चौधरी की शादी बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दोनों के बीच मतभेद बढ़ने के बाद महिमा बॉबी से अलग हो गईं और तब से अकेले ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
हाल ही में NBT को दिए इंटरव्यू के दौरान जब महिमा चौधरी से दूसरी शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरा तलाक अभी पेंडिंग है। फिर भी मैं दूसरी शादी के बारे में कभी-कभी सोचती हूं।
महिमा चौधरी ने आगे बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ से उनका लुक जब वायरल हुआ, तब से लोग उनकी दूसरी शादी को लेकर सवाल करने लगे। इस पर महिमा ने कहा कि वह कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्हें आज भी शादी पर भरोसा है। उनका मानना है कि जब दो लोग साथ होते हैं, तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और आसान बन जाती है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरुरी होता है। उनके मन में शादी को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। शादी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। बच्चों की परवरिश अकेले करना आसान नहीं होता, खासकर आज के समय में जब जॉइंट फैमिली का सहारा भी कम मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कई बार शादी में मुश्किलें तब आती हैं, जब एक इंसान मॉडर्न सोच का होता है और दूसरा बहुत रूढ़िवादी। ऐसे में जरूरी है कि दोनों एक-दूसरे को समझें और साथ मिलकर आगे बढ़ें।
महिमा चौधरी लंबे समय बाद, फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ के जरिए एंट्री मार रही हैं। फिल्म में उनके साथ संजय मिश्रा लीड रोल में हैं। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
