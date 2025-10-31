कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर

Mahima Chaudhry Ex Husband: 'परदेस' और 'दिल है तुम्हारा' जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में इंडस्ट्री को देने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की निजी जिंदगी कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं रही। उन्हें वो खुशियां हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वह हकदार थीं। महिमा चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी और एक्टर संजय मिश्रा की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें दोनों दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में दिख रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर दावा किया गया कि दोनों ने शादी कर ली है।