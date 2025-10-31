Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर

Mahima Chaudhry Ex Husband: एक्ट्रेस महिमा चौधरी जल्द नई फिल्म में नजर आने वाली हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में हैं। आइये जानते हैं कौन थे एक्ट्रेस के पहले पति और अब क्या करते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 31, 2025

Mahima Chaudhary and Bobby Mukherjee got divorced after 6 years of marriage

महिमा चौधरी और उनके एक्स पति बॉबी मुखर्जी

Mahima Chaudhry Ex Husband: 'परदेस' और 'दिल है तुम्हारा' जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में इंडस्ट्री को देने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की निजी जिंदगी कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं रही। उन्हें वो खुशियां हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वह हकदार थीं। महिमा चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी और एक्टर संजय मिश्रा की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें दोनों दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में दिख रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर दावा किया गया कि दोनों ने शादी कर ली है।

महिमा चौधरी का हुआ था 6 साल में तलाक (Mahima Chaudhry Ex Husband)

हालांकि, महिमा और संजय मिश्रा की तस्वीरों के सच का बाद में खुलासा हुआ कि ये तस्वीरें दोनों की आने वाली फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के सेट की हैं। लेकिन महिमा चौधरी को लाल जोड़े में देखकर लोगों को उनकी पहली शादी याद आ गई। महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी नाम के एक शख्स से शादी की थी और लगभग 6 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। बॉबी से महिमा को एक प्यारी बेटी भी है।

पहले पति से है एक्ट्रेस को एक बेटी (Mahima Chaudhry Bobby Mukherjee Divorce)

महिमा चौधरी की शादी क्यों टूटी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी बेमेल और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण टूट गई थी। तलाक के बाद महिमा सिंगल लाइफ जी रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हैं, आखिर महिमा चौधरी के एक्स पति बॉबी मुखर्जी कौन है आइये जानते हैं।

कौन हैं महिमा के एक्स-हसबैंड बॉबी मुखर्जी? (Who Is Bobby Mukherjee)

महिमा चौधरी के पूर्व पति बॉबी मुखर्जी के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वह लाइमलाइट और मीडिया से दूर ही रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉबी मुखर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और उनका बिजनेस है। वह आर्किटेक्ट से बिजनेसमैन हैं।

बॉबी मुखर्जी फिलहाल अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी व्यस्त हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से जो जानकारी सामने आई है उससे पचा चलता है कि उनकी कंपनी, बॉबी मुखर्जी आर्किटेक्ट्स, मुंबई, दिल्ली और मिलान जैसे शहरों में काफी एक्टिव है। उन्होंने लगभग 8 महीने पहले एक पोस्ट में बताया था कि वह तीन दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। जब बॉबी की महिमा से शादी हुई थी तो वह लाइमलाइट में आए थे, लेकिन तलाक के बाद वह फिर से अपनी निजी जिंदगी में लौट गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

31 Oct 2025 08:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

Shahrukh Khan Session AskSRK
बॉलीवुड

‘मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं…’, जहीर संग रिश्ते को छिपाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

Why Sonakshi Sinha Kept Her Relationship With Zaheer Iqbal Secret
बॉलीवुड

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Celebrities who got slapped in public
बॉलीवुड

Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

Shilpa Shetty Mother Sunanda Hospitalized
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.