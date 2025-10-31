कौन है वो शख्स जिसने 6 साल में ले लिया था महिमा चौधरी से तलाक, एक्स पति है इंडस्ट्री से कोसो दूर

महिमा चौधरी और उनके एक्स पति बॉबी मुखर्जी
Mahima Chaudhry Ex Husband: 'परदेस' और 'दिल है तुम्हारा' जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में इंडस्ट्री को देने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की निजी जिंदगी कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं रही। उन्हें वो खुशियां हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वह हकदार थीं। महिमा चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी और एक्टर संजय मिश्रा की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें दोनों दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में दिख रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर दावा किया गया कि दोनों ने शादी कर ली है।
हालांकि, महिमा और संजय मिश्रा की तस्वीरों के सच का बाद में खुलासा हुआ कि ये तस्वीरें दोनों की आने वाली फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के सेट की हैं। लेकिन महिमा चौधरी को लाल जोड़े में देखकर लोगों को उनकी पहली शादी याद आ गई। महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी नाम के एक शख्स से शादी की थी और लगभग 6 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। बॉबी से महिमा को एक प्यारी बेटी भी है।
महिमा चौधरी की शादी क्यों टूटी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी बेमेल और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण टूट गई थी। तलाक के बाद महिमा सिंगल लाइफ जी रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हैं, आखिर महिमा चौधरी के एक्स पति बॉबी मुखर्जी कौन है आइये जानते हैं।
महिमा चौधरी के पूर्व पति बॉबी मुखर्जी के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वह लाइमलाइट और मीडिया से दूर ही रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉबी मुखर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और उनका बिजनेस है। वह आर्किटेक्ट से बिजनेसमैन हैं।
बॉबी मुखर्जी फिलहाल अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी व्यस्त हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से जो जानकारी सामने आई है उससे पचा चलता है कि उनकी कंपनी, बॉबी मुखर्जी आर्किटेक्ट्स, मुंबई, दिल्ली और मिलान जैसे शहरों में काफी एक्टिव है। उन्होंने लगभग 8 महीने पहले एक पोस्ट में बताया था कि वह तीन दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। जब बॉबी की महिमा से शादी हुई थी तो वह लाइमलाइट में आए थे, लेकिन तलाक के बाद वह फिर से अपनी निजी जिंदगी में लौट गए हैं।
