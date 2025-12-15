‘नजर और सब्र…’, धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Ranveer Singh Shared a Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर', 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड 351.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। और माना जा रहा है कि ये फिल्म 10 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जायेगी। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही इसमें नजर आ रहे एक्टर्स अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर.माधवन, दानिश पंडोर की बहुत तारीफ हो रही है। मीडिया हो या सोशल मीडिया हर तरफ 'धुरंधर' के ही चर्चे हो रहे हैं। हालांकि, इस बीच रणवीर सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया और नहीं पब्लिकली कोई कमेंट किया है। मगर, अब अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की सफलता को लेकर एक स्टोरी शेयर की है।