मनोरंजन

‘नजर और सब्र…’, धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Ranveer Singh Shared a Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता पर आखिरकार अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 15, 2025

Ranveer Singh Cryptic Post

रणवीर सिंह ने किया कॉप्टिक पोस्ट। (फोटो सोर्स: ranveersingh)

Ranveer Singh Shared a Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर', 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड 351.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। और माना जा रहा है कि ये फिल्म 10 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जायेगी। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही इसमें नजर आ रहे एक्टर्स अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर.माधवन, दानिश पंडोर की बहुत तारीफ हो रही है। मीडिया हो या सोशल मीडिया हर तरफ 'धुरंधर' के ही चर्चे हो रहे हैं। हालांकि, इस बीच रणवीर सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया और नहीं पब्लिकली कोई कमेंट किया है। मगर, अब अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की सफलता को लेकर एक स्टोरी शेयर की है।

'धुरंधर' की सफलता पर रणवीर सिंह का पहला रिएक्शन (Ranveer Singh's First Reaction After Dhurandhar's Success)

सोमवार यानी 15 दिसंबर को रणवीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'धुरंधर' का एक डायलॉग शेयर किया, जिसमें आर. माधवन का किरदार कहता है, "किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, कि वो वक्त आने पर बदलती है।" इसके आगे एक्टर ने लिखा, "लेकिन फिलहाल…नजर और सब्र।"

फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

रणवीर की इस पोस्ट पर अब उनके फैंस कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यू आर द बेस्ट', तो दूसरे ने लिखा, 'हर-हर महादेव'. बता दें कि फिल्म में रणवीर की को-स्टार सारा अर्जुन ने भी किया कमेंट और भेजा हार्ट इमोजी।

आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर की कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है. और इसके किरदार भी असल जिंदगी के पात्रों से प्रेरित हैं। फिल्म में देश में हुए आतंकी हमलों जैसे 26/11 अटैक, संसद हमला, और कांधार हाईजैक के बारे में भी बात की गई है। वहीं, फिल्म के कुछ सीन्स में उस वक्त के ऑरिजिनल ऑडियो और वीडियोज का इस्तेमाल भी किया गया है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर फिल्म को लोगों का प्यार मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान के कुछ लोग छुप-छुप कर इस फिल्म को देख रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की और भी फिल्में बननी चाहिए।

Updated on:

15 Dec 2025 02:40 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:15 pm

Hindi News / Entertainment / 'नजर और सब्र…', धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

मनोरंजन

