15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

Fact Check: माही विज के साथ तलाक की अफवाहों के बीच पार्टी में जय भानुशाली संग दिखने वाली मिस्ट्री गर्ल का खुलासा हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 15, 2025

Jay Bhanushali

तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का सच आया सामने (इमेज सोर्स: एक्स)

Fact Check: तलाक की अफवाहों के बीच एक्टर जय भानुशाली और माही विज की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है- मिस्ट्री गर्ल। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें मिस्ट्री गर्ल के साथ एक्टर जय भानुशाली दिखे थे। देखते ही देखते कयासों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स नए रिश्ते की बात करने लगे थे। डेटिंग की खबरें उड़ने लगीं। लेकिन इस रिश्ते का सच क्या है? चलिए आपको बताते हैं।

जय भानुशाली के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल कौन?

वायरल हो रहे वीडियो में जय भानुशाली के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 15 की को-कंटेस्टेंट मायशा अय्यर हैं। इस बात की पुष्टि जय भानुशाली की करीबी और दोस्त आरती सिंह ने की है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए नेटिजेंस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मायशा, जय की सिस्टर हैं। उनके इस दावे के बाद पूरे अफवाह पर विराम लग गया है।

उनका कहना है कि जय भानुशाली और मायशा अय्यर के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं, बल्कि भाई-बहन जैसा बंधन है। यही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर जय और मायशा ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें मायशा जय की कलाई पर राखी बांधती नजर आई थीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को फटकार लगाते हुए आरती ने लिखा- “आप लोग कुछ भी लिख देते हैं… वो उनकी राखी सिस्टर हैं। पहले फैक्ट्स चेक कर लिया करो।”

माही विज और जय भानुशाली की शादी

वहीं बात करें माही विज और जय भानुशाली की शादी की, तो दोनों 2010 से साथ हैं और एक खुशहाल परिवार साझा करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं- एक बेटा, एक गोद ली हुई बेटी और उनकी अपनी बेटी तारा। कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेकर पोस्ट न करने की वजह से लोगों ने तरह-तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और यहीं से तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन अटकलों पर माही ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि जय उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं और एक बेहतरीन पिता हैं। अफवाहों के शोर के बीच यह बयान कई गलतफहमियों को दूर करने वाला साबित हुआ।

ये भी पढ़ें

फेमस डायरेक्टर और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, घर में मिली लाश, मचा हड़कंप
हॉलीवुड
Rob Reiner Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

15 Dec 2025 06:54 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

Anuj Sachdeva
मनोरंजन

CID 3 की आहट से पहले बड़ा सवाल? आज के बाद आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे CID 2

CID 2 LATEST Update
TV न्यूज

‘ओवरएक्टिंग की दुकान…’ तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन, क्या Bigg Boss के बाद भी है ड्रामा जारी

Tanya Mittal Brand Advertisement
TV न्यूज

‘हमें सब पता है मैडम…’ अनुपमा फेम निधि शाह ने गौरव खन्ना संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

'हमें सब पता है मैडम...' अनुपमा फेम निधि शाह ने गौरव खन्ना संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी
TV न्यूज

अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss? बोली- अगर मैं उससे प्यार करती तो…

Tanya Mittal
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.