Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

वहीं बात करें माही विज और जय भानुशाली की शादी की, तो दोनों 2010 से साथ हैं और एक खुशहाल परिवार साझा करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं- एक बेटा, एक गोद ली हुई बेटी और उनकी अपनी बेटी तारा। कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेकर पोस्ट न करने की वजह से लोगों ने तरह-तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और यहीं से तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन अटकलों पर माही ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि जय उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं और एक बेहतरीन पिता हैं। अफवाहों के शोर के बीच यह बयान कई गलतफहमियों को दूर करने वाला साबित हुआ।