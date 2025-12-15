Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का सच आया सामने (इमेज सोर्स: एक्स)
Fact Check: तलाक की अफवाहों के बीच एक्टर जय भानुशाली और माही विज की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है- मिस्ट्री गर्ल। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें मिस्ट्री गर्ल के साथ एक्टर जय भानुशाली दिखे थे। देखते ही देखते कयासों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स नए रिश्ते की बात करने लगे थे। डेटिंग की खबरें उड़ने लगीं। लेकिन इस रिश्ते का सच क्या है? चलिए आपको बताते हैं।
वायरल हो रहे वीडियो में जय भानुशाली के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 15 की को-कंटेस्टेंट मायशा अय्यर हैं। इस बात की पुष्टि जय भानुशाली की करीबी और दोस्त आरती सिंह ने की है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए नेटिजेंस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मायशा, जय की सिस्टर हैं। उनके इस दावे के बाद पूरे अफवाह पर विराम लग गया है।
उनका कहना है कि जय भानुशाली और मायशा अय्यर के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं, बल्कि भाई-बहन जैसा बंधन है। यही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर जय और मायशा ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें मायशा जय की कलाई पर राखी बांधती नजर आई थीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को फटकार लगाते हुए आरती ने लिखा- “आप लोग कुछ भी लिख देते हैं… वो उनकी राखी सिस्टर हैं। पहले फैक्ट्स चेक कर लिया करो।”
वहीं बात करें माही विज और जय भानुशाली की शादी की, तो दोनों 2010 से साथ हैं और एक खुशहाल परिवार साझा करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं- एक बेटा, एक गोद ली हुई बेटी और उनकी अपनी बेटी तारा। कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेकर पोस्ट न करने की वजह से लोगों ने तरह-तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और यहीं से तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन अटकलों पर माही ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि जय उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं और एक बेहतरीन पिता हैं। अफवाहों के शोर के बीच यह बयान कई गलतफहमियों को दूर करने वाला साबित हुआ।
