'हमें सब पता है मैडम...' अनुपमा फेम निधि शाह ने गौरव खन्ना संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

Gaurav Khanna And Nidhi Shah Relationship: बिग बॉस 19 का खिताब जीतने के बाद टीवी एक्टर गौरव खन्ना सुर्खियों में बने हुए है, पर वजह सिर्फ बिग बॉस 19 का जीतना नहीं है, बल्कि एक नया रुमर उछला है। बता दें, रेडिट और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि शो 'अनुपमा' के दौरान गौरव और उनके को‑स्टार निधि शाह (किंजल) के बीच अफेयर था। इस दावे के बाद दोनों की प्रोफाइल और पुराने इंस्टाग्राम रील्स भी चर्चा का विषय बन गया है।