'हमें सब पता है मैडम...' अनुपमा फेम निधि शाह ने गौरव खन्ना संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

गौरव खन्ना की पत्नि आकांक्षा चमोला और निधि शाह (सोर्स: X )
Gaurav Khanna And Nidhi Shah Relationship: बिग बॉस 19 का खिताब जीतने के बाद टीवी एक्टर गौरव खन्ना सुर्खियों में बने हुए है, पर वजह सिर्फ बिग बॉस 19 का जीतना नहीं है, बल्कि एक नया रुमर उछला है। बता दें, रेडिट और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि शो 'अनुपमा' के दौरान गौरव और उनके को‑स्टार निधि शाह (किंजल) के बीच अफेयर था। इस दावे के बाद दोनों की प्रोफाइल और पुराने इंस्टाग्राम रील्स भी चर्चा का विषय बन गया है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर मिलने वाले स्क्रीनशॉट्स के अनुसार एक यूजर ने कमेंट किया, 'हमें सब पता है मैडम' और निधि ने उसी थ्रेड में जवाब दिया और लिखा, "हां, आप बेहतर जानते हैं।" इस रिप्लाई को लेकर यूजर्स के बीच भ्रम और अटकलें बढ़ गईं। साथ ही, किसी ने इसे स्वीकृति माना तो किसी ने नाखुशी का इशारा समझा। हालांकि, ऐसे छोटे‑छोटे कमेंट्स अक्सर वायरल हो जाते हैं और जिनका अर्थ सटीक तौर पर तय करना मुश्किल होता है।
इतना ही नहीं, फैंस की मिलीजुली कमेंट्स आने शुरू हो गए, कई लोग गौरव की तारीफ कर रहे हैं। तो कई खासकर बिग बॉस में उनके व्यवहार और पत्नी आकांक्षा चमोला के लिए उनके सम्मान को देखते हुए रिजर्व रहने को कह रहे है। तो कई यूजर्स ने निधि के साथ अफेयर की तरफ इशारा मान लिया है, जबकि कईयों ने इसे सोशल‑मीडिया स्टंट बताया है।
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। बता दें, इन सब अफवाहों के बिच सेट पर बनाई हुई कई रील्स और को‑कास्ट की नीयरनेस को अक्सर प्रोफेशनल केमिस्ट्री ही बताया गया है। इसके अलावा प्राइवेट लाइफ के मामलों में सिर्फ अफवाहों पर भरोसा करना गलत साबित हो सकता है।
