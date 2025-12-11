11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss,बोली- मैं उससे प्यार करती हूं…

Tanya Mittal: अमाल मलिक और तान्या मित्तल की मोहब्बत की ये खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। तान्या मित्तल ने हाल ही में अमाल मलिक की फोटो को किस किया है, ऐसा मालती ने बताया है, जिससे फैंस के मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 11, 2025

Tanya Mittal

Tanya Mittal ( सोर्स: X)

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 का खुमार अब सबके दिल से भले ही उतर गया हो, लेकिन घर के अंदर हुए विवादों पर चर्चा अभी भी जारी है। इन्हीं विवादों में से एक था मालती चाहर द्वारा तान्या मित्तल पर लगाया गया आरोप, जिसमें तान्या ने एक टास्क के दौरान अमाल मलिक की फोटो को किस किया था। अब तान्या मित्तल ने इस आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई बड़े खुलासे किए हैं।

अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss

तान्या मित्तल ने इस आरोप से इंकार करते हुए अपनी बात रखी और कहा, " अगर मैंने Kiss किया होता तो, मुझे उससे प्यार होता और मैं दुनिया से कभी नहीं डरी हूं। फरहाना से दोस्ती में मैं नहीं डरी तो अमाल से प्यार करती तो मैं बोलने में क्यों डरती, मैं तो ऑन स्क्रीन Kiss करके आ जाती कि यार मैं तो उससे प्यार करती हूं। जब मैं उससे प्यार करती ही नहीं, तो मैं क्यों करूंगी ये सब फालतू काम।" इतना ही नहीं, तान्या आगे कहा, ' मैं अकेले थक गई हूं, अब कोई मेरे लिए लड़ा करे मुझे अच्छा लगेगा'

बता दें, तान्या मित्तल ने सिर्फ इस विवाद पर ही बात नहीं की, बल्कि अपने प्राइवेट लाइफ के बारें में भी खुलकर बात की और कहा, "मेरे साथ ऐसा है कि मुझे फैमिली, बच्चे सब चाहिए। मैं अकेले थक गई हूं।" तान्या ने अपनी इस इमोशन्स को और समझाते हुए कहा कि अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके लिए स्टैंड ले, उनके हक के लिए लड़े।

मम्मी-पापा से मैं बोल नहीं पाती

इस पर तान्या मित्तल आगे कहा, "मैं आटा भी लगाती हूं तो मैं बोलती हूं कि मेरी सासू मां को दिखा दो ये वीडियो, क्योंकि अब बहुत साल हो गए है, जल्दी से आ जाओ मेरे लाइफ में, मैं चाहती हूं मेरे लिए भी कोई लड़े। मम्मी-पापा से मैं बोल नहीं पाती ज्यादा, थोड़ा-थोड़ा बोलती हूं। कभी मैंने अपने मम्मी-पापा को मॉम-डैड नहीं बोला है।"

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। बता दें, वो चौथे नंबर पर घर से बाहर हुई थीं। घर से बाहर आने के बाद तान्या ने अपनी करीबी दोस्त नीलम गिरी को भी सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इस बारे में उनका कहना है कि घर में उन्हें काफी कुछ बोला गया और वो अभी भी ठीक से सो नहीं पा रही हैं, सोच-सोच के, जो ये दिखाता है कि बिग बॉस के घर का असर कंटेस्टेंट पर अभी भी बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

11 Dec 2025 10:19 am

Hindi News / Entertainment / TV News / अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss,बोली- मैं उससे प्यार करती हूं…

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Zeeshan Khan Accident: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्टर का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे

Kumkum Bhagya Actor Zeeshan Khan horrific road Accident in mumbai car was blown apart
TV न्यूज

Bigg Boss 19: विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन
TV न्यूज

‘बिग बॉस-19’ छोड़िए… सिर्फ एक साल में दो ट्रॉफी गौरव खन्ना कर चुके हैं अपने नाम, जानिए कैसे?

BB
TV न्यूज

गौरव खन्ना ने किया Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम, सलमान खान ने की विजेता की घोषणा

Bigg Boss 19 Winner
TV न्यूज

Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

Bigg Boss 19 Grand Finale
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.