अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss,बोली- मैं उससे प्यार करती हूं…

Tanya Mittal ( सोर्स: X)
Tanya Mittal: बिग बॉस 19 का खुमार अब सबके दिल से भले ही उतर गया हो, लेकिन घर के अंदर हुए विवादों पर चर्चा अभी भी जारी है। इन्हीं विवादों में से एक था मालती चाहर द्वारा तान्या मित्तल पर लगाया गया आरोप, जिसमें तान्या ने एक टास्क के दौरान अमाल मलिक की फोटो को किस किया था। अब तान्या मित्तल ने इस आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई बड़े खुलासे किए हैं।
तान्या मित्तल ने इस आरोप से इंकार करते हुए अपनी बात रखी और कहा, " अगर मैंने Kiss किया होता तो, मुझे उससे प्यार होता और मैं दुनिया से कभी नहीं डरी हूं। फरहाना से दोस्ती में मैं नहीं डरी तो अमाल से प्यार करती तो मैं बोलने में क्यों डरती, मैं तो ऑन स्क्रीन Kiss करके आ जाती कि यार मैं तो उससे प्यार करती हूं। जब मैं उससे प्यार करती ही नहीं, तो मैं क्यों करूंगी ये सब फालतू काम।" इतना ही नहीं, तान्या आगे कहा, ' मैं अकेले थक गई हूं, अब कोई मेरे लिए लड़ा करे मुझे अच्छा लगेगा'
बता दें, तान्या मित्तल ने सिर्फ इस विवाद पर ही बात नहीं की, बल्कि अपने प्राइवेट लाइफ के बारें में भी खुलकर बात की और कहा, "मेरे साथ ऐसा है कि मुझे फैमिली, बच्चे सब चाहिए। मैं अकेले थक गई हूं।" तान्या ने अपनी इस इमोशन्स को और समझाते हुए कहा कि अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके लिए स्टैंड ले, उनके हक के लिए लड़े।
इस पर तान्या मित्तल आगे कहा, "मैं आटा भी लगाती हूं तो मैं बोलती हूं कि मेरी सासू मां को दिखा दो ये वीडियो, क्योंकि अब बहुत साल हो गए है, जल्दी से आ जाओ मेरे लाइफ में, मैं चाहती हूं मेरे लिए भी कोई लड़े। मम्मी-पापा से मैं बोल नहीं पाती ज्यादा, थोड़ा-थोड़ा बोलती हूं। कभी मैंने अपने मम्मी-पापा को मॉम-डैड नहीं बोला है।"
बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। बता दें, वो चौथे नंबर पर घर से बाहर हुई थीं। घर से बाहर आने के बाद तान्या ने अपनी करीबी दोस्त नीलम गिरी को भी सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इस बारे में उनका कहना है कि घर में उन्हें काफी कुछ बोला गया और वो अभी भी ठीक से सो नहीं पा रही हैं, सोच-सोच के, जो ये दिखाता है कि बिग बॉस के घर का असर कंटेस्टेंट पर अभी भी बना हुआ है।
