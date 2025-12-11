अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss,बोली- मैं उससे प्यार करती हूं…

तान्या मित्तल ने इस आरोप से इंकार करते हुए अपनी बात रखी और कहा, " अगर मैंने Kiss किया होता तो, मुझे उससे प्यार होता और मैं दुनिया से कभी नहीं डरी हूं। फरहाना से दोस्ती में मैं नहीं डरी तो अमाल से प्यार करती तो मैं बोलने में क्यों डरती, मैं तो ऑन स्क्रीन Kiss करके आ जाती कि यार मैं तो उससे प्यार करती हूं। जब मैं उससे प्यार करती ही नहीं, तो मैं क्यों करूंगी ये सब फालतू काम।" इतना ही नहीं, तान्या आगे कहा, ' मैं अकेले थक गई हूं, अब कोई मेरे लिए लड़ा करे मुझे अच्छा लगेगा'