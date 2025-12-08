विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन भी देखने लायक थे, कुछ यूजर्स ने ट्रस्ट जताया कि फरहाना इस बार इतिहास बदलने वाली है पर ऐसा नहीं हुआ। बता दें, एक यूजर ने लिखा, "इतिहास बदलेगा और फरहाना भट्ट ही विनर होंगी, इंशाअल्लाह।" तो वहीं दूसरे यूजर ने सपोर्ट करते हुए कहा, "नहीं, फरहाना लाल ड्रेस में ट्रॉफी अपने नाम करेगी।" तो अन्य यूजर्स का मानना था कि लाल रंग अब फरहाना का आइकॉनिक ड्रेस बन चुका है, इसलिए शायद इस बार रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। बता दें, ये थ्योरी लास्ट में सच साबित हुई और गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीती, जिससे ये साफ हो गया कि लाल रंग बिग बॉस के लिए अनलकी है।