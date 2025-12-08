8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

Bigg Boss 19: हम आपको Bigg Boss 19 में भाग लेने वाली एक ऐसी कंटेस्टेंट की कहानी बताने वाले है, जिसने विलेन से हीरोइन बनने का अनोखा सफर तय किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। शुरुआत में वो अपनी झगड़ालू और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के कारण काफी चर्चित भी रही।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 08, 2025

विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

फरहाना भट्ट (सोर्स: X)

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम कर जीत दर्ज की है। जबकि फरहाना भट्ट सेकेंड रनर-अप रहीं। बता दें, फिनाले से पहले ही सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब 'रिकॉर्ड' की चर्चा जोरों पर थी, जिससे फैंस के बीच ये अफवाहें थीं कि फरहाना भट्ट इस सीजन की विनर नहीं बनेंगी। ये चर्चा तब शुरू हुई जब टेलीचक्कर के इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया।

फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

दरअसल, इस पोस्ट में 'बिग बॉस 13' की फाइनलिस्ट प्रियंका चाहर चौधरी, 'बिग बॉस 11' की हिना खान और 'बिग बॉस 19' की फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट की तस्वीरें दिखाई गईं और तीनों ही एक जैसे रेड कलर के आउटफिट में थीं। साथ ही पोस्ट में लिखा गया कि लाल रंग (Red Color) कभी भी 'बिग बॉस' के फिनाले के लिए लकी साबित नहीं हुआ है। इस थ्योरी ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सच है, लेकिन इस सीजन में ये सच हो गया।

इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन भी देखने लायक थे, कुछ यूजर्स ने ट्रस्ट जताया कि फरहाना इस बार इतिहास बदलने वाली है पर ऐसा नहीं हुआ। बता दें, एक यूजर ने लिखा, "इतिहास बदलेगा और फरहाना भट्ट ही विनर होंगी, इंशाअल्लाह।" तो वहीं दूसरे यूजर ने सपोर्ट करते हुए कहा, "नहीं, फरहाना लाल ड्रेस में ट्रॉफी अपने नाम करेगी।" तो अन्य यूजर्स का मानना था कि लाल रंग अब फरहाना का आइकॉनिक ड्रेस बन चुका है, इसलिए शायद इस बार रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। बता दें, ये थ्योरी लास्ट में सच साबित हुई और गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीती, जिससे ये साफ हो गया कि लाल रंग बिग बॉस के लिए अनलकी है।

विलेन से हीरोइन बनने तक का सफर

बता दें, 'बिग बॉस 19' की रनर-अप फरहाना भट्ट की जर्नी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। उनका जन्म 15 मार्च 1997 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुआ था और बचपन से बड़े सपने देखने वाली फरहाना ने मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुपम खेर की एक्टिंग अकादमी से ट्रेनिंग ली। उन्होंने 2016 में सनी कौशल के साथ 'सनशाइन म्यूजिक टूर एंड ट्रैवल्स' से अपने करियर की शुरुआत की।

इसके बाद 'लैला मजनू' से उन्हें पहचान मिली, फिर 2019 में उन्होंने सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'नोटबुक' में डॉली का किरदार निभाया था और अब बिग बॉस 19 में विलेन से हीरोइन बनने तक का उनका सफर बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसने उन्हें फैंस के बीच एक मजबूत दावेदार बना दिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

08 Dec 2025 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / विलेन से हीरोइन बनने वाली फरहाना भट्ट की जर्नी बनी सेंसेशन

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिग बॉस-19’ छोड़िए… सिर्फ एक साल में दो ट्रॉफी गौरव खन्ना कर चुके हैं अपने नाम, जानिए कैसे?

BB
TV न्यूज

गौरव खन्ना ने किया Bigg Boss 19 का खिताब अपने नाम, सलमान खान ने की विजेता की घोषणा

Bigg Boss 19 Winner
TV न्यूज

Bigg Boss 19 Finale में लगेगा ग्लैमर का तड़का, सनी लियोनी, पवन सिंह संग इन नामों से मची हलचल

Bigg Boss 19 Grand Finale
TV न्यूज

‘बिग बॉस 19’ के विनर को कितनी मिलेगी प्राइस मनी? कब और कहां देख सकेंगे शो? जानें ग्रैंड फिनाले की पूरी डिटेल्स

Bigg Boss 19 Grand Finale when and where watch with prize money big information in hindi
TV न्यूज

‘बिग बॉस 19’ के विनर का नाम आया सामने? वोटिंग से पहले ही हुई ये भविष्यवाणी

Bigg Boss 19 Winner AI Prediction this contestant as winner before finale
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.