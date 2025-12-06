‘बिग बॉस 19’ के विनर पर AI की भविष्यवाणी, ये कंटेस्टेंट उठा सकता है ट्रॉफी

बिग बॉस 19 का कौन होगा विजेता?
Bigg Boss 19 Winner Prediction: सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल तेज हो गई है। हर कोई अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैदान में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
'बिग बॉस 19' के विजेता को लेकर नेटिजन्स और AI ने भविष्यवाणी कर दी है। इसमें जिस कंटेस्टेंट का नाम सामने आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना ही हैं। कहा जा रहा है कि इस शो को गौरव ने बेहद समझदारी के साथ खेला है और वह इसे शुरुआत से ही समझ गए थे, जिस वजह से वह सबके पसंदीदा बने।
ऐसे में गौरव खन्ना के ये शो जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। वहीं, गौरव के बड़े फैनबेस और घर वालों के सपोर्ट से भी उन्हें बदलते पोल्स के बीच फायदा मिल रहा है। वहीं, विकिपीडिया ने भी गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' का विनर बता दिया है। तुरंत ही इसका स्क्रीनशॉट भी वायरल हो गया, जिसमें गौरव खन्ना के नाम के आगे Template C Winner लिखा नजर आ रहा है। हालांकि, बाद में इसे बदल दिया गया और अब गौरव के नाम के आगे फाइनलिस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। वहीं, कई जगह प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है।
सोशल मीडिया पर विनर को लेकर तरह-तरह की थ्योरी चल रही हैं। कुछ का दावा है कि गौरव खन्ना ही 'बिग बॉस 19' के विनर बनेंगे, वहीं, कुछ का दावा है कि मेकर्स गौरव को नहीं बल्कि प्रणित मोरे को ही विनर बनाएंगे। बता दें, गौरव ने भी घर में आई मीडिया से कहा था कि अगर वह विनर बने तो लोग जान जाएंगे कि बिना लड़ाई-झगड़े के भी 'बिग बॉस' जैसा शो जीता जा सकता है। अब असल में विनर कौन होगा, यह जानने के लिए बस कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा।
