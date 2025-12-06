‘बिग बॉस 19’ के विनर पर AI की भविष्यवाणी, ये कंटेस्टेंट उठा सकता है ट्रॉफी

ऐसे में गौरव खन्ना के ये शो जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। वहीं, गौरव के बड़े फैनबेस और घर वालों के सपोर्ट से भी उन्हें बदलते पोल्स के बीच फायदा मिल रहा है। वहीं, विकिपीडिया ने भी गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' का विनर बता दिया है। तुरंत ही इसका स्क्रीनशॉट भी वायरल हो गया, जिसमें गौरव खन्ना के नाम के आगे Template C Winner लिखा नजर आ रहा है। हालांकि, बाद में इसे बदल दिया गया और अब गौरव के नाम के आगे फाइनलिस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। वहीं, कई जगह प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है।