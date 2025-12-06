फिनाले से 24 घंटे पहले ‘Bigg Boss 19’ के विनर का नाम हुआ लीक, फैंस को लगा झटका

बिग बॉस 19 (सोर्स: @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss 19 Winner Name Reveal: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। बता दें कि 7 दिसंबर यानी कल ग्रैंड फिनाले होने वाला है, इसको लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस सीजन का कौन विनर बनेगा। ऐसे में जब हर ओर विजेता को लेकर चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म है, इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने फैंस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है।
ये खुलासा 'बिग बॉस 17' के एक्स-कंटेस्टेंट तहलका भाई उर्फ सनी आर्या ने किया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सनी आर्या ने एक वीडियो अपलोड करते हुए 'बिग बॉस 19' के विनर को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे ने फिनाले से पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में तहलका भाई कहते हैं, "बिग बॉस 19 से निकलकर आई है एक बहुत जबरदस्त खबर। बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठ हैं कि गौरव भाई को जितवाकर रहेंगे, लेकिन आज मेरे पास 5 बजकर 21 मिनट पर फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि मेकर्स ने प्लान चेंज कर दिया।" तहलका भाई के इस बयान ने गौरव खन्ना के फैंस की टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि गौरव को सोशल मीडिया ट्रेंड्स में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था।
अपने वीडियो में सनी आर्या यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने दावे को और मजबूत करते हुए कहा, "अब यह जितवा रहे हैं किसी और को ऐसा सौ परसेंट तय हो चुका है। अब लास्ट मूवमेंट पर कुछ बदल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की आई है।" हालांकि, उन्होंने किसी भी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह दावा कि मेकर्स ने विनर को लेकर अपना गेम बदल दिया है, जो फैंस के बीच हड़कंप मचाने के लिए काफी है।
तहलका भाई ने अपने फैंस से अपील भी की है, "इसके बावजूद आप जमकर वोट करो जो डिजर्विंग हो, जिससे इनका दिमाग घूम जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डिजर्व करता है।" उनकी इस बात से यह साफ संकेत मिलता है कि भले ही अंदरूनी तौर पर कुछ तय हो गया हो, लेकिन दर्शकों के वोटों में अगर ज्यादा बदलाव आता है, तो शायद अंतिम फैसला पलट भी सकता है।
इस सनसनीखेज दावे से 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले की उत्सुकता और बढ़ा दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में मेकर्स ने विनर को लेकर अपना फैसला बदला है या फिर ये महज एक अफवाह है। असली सच तो 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले के दिन ही सबके सामने आएगी।
