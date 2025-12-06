फिनाले से 24 घंटे पहले ‘Bigg Boss 19’ के विनर का नाम हुआ लीक, फैंस को लगा झटका

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में तहलका भाई कहते हैं, "बिग बॉस 19 से निकलकर आई है एक बहुत जबरदस्त खबर। बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठ हैं कि गौरव भाई को जितवाकर रहेंगे, लेकिन आज मेरे पास 5 बजकर 21 मिनट पर फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि मेकर्स ने प्लान चेंज कर दिया।" तहलका भाई के इस बयान ने गौरव खन्ना के फैंस की टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि गौरव को सोशल मीडिया ट्रेंड्स में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था।