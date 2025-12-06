'हम कई बार मिले है...' बिग बॉस 19' से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप

मालती चाहर ने द फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में बताया, "शो में आने से पहले वो एक-दूसरे को जानते थे और कई बार मिल चुके है, लेकिन अमाल ने घर के अंदर बार-बार इन पिछली मुलाकातों के बारे में बात करने पर और एक-दूसरे को पहले से जानने वाली बात से साफ इनकार किया है। इस पर मालती का कहना है कि अमाल के इस कदम से वो बेइज्जत और अपमानित महसूस कर रही हैं।

मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अमाल ये सब कर रहा है क्योंकि वो मेरे मुंह पर मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहा है। जब शहबाज ने आकर मुझे बताया कि अमाल ने कहा कि हम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिले थे, तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अमाल बिग बॉस के हाउस में जाकर ये सब कह रहा है।"