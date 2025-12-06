'हम कई बार मिले है...' बिग बॉस 19' से निकलते ही मालती चाहर ने अमाल मलिक पर लगाए ये आरोप

मालती चाहर और अमाल मलिक (सोर्स: X @fanpageofshams)
Malti Chahar Exposes Amaal Mallik: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले के जैसे-जैसे नजदीक पहुंच रहा है, घर के अंदर का प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा गरमा गया है। बता दें, फिनाले से थोड़ी ही दूर थी मालती चाहर, लेकिन मिड-वीक एविक्शन के दौरान कम वोट मिलने पर मालती को घर से बेघर कर दिया गया। अब मालती चाहर ने घर के अंदर को-कंटेस्टेंट अमाल मलिक के साथ अपने रिश्ते और उनके बर्ताव पर चुप्पी तोड़ी है।
मालती चाहर ने द फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में बताया, "शो में आने से पहले वो एक-दूसरे को जानते थे और कई बार मिल चुके है, लेकिन अमाल ने घर के अंदर बार-बार इन पिछली मुलाकातों के बारे में बात करने पर और एक-दूसरे को पहले से जानने वाली बात से साफ इनकार किया है। इस पर मालती का कहना है कि अमाल के इस कदम से वो बेइज्जत और अपमानित महसूस कर रही हैं।
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अमाल ये सब कर रहा है क्योंकि वो मेरे मुंह पर मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहा है। जब शहबाज ने आकर मुझे बताया कि अमाल ने कहा कि हम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिले थे, तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अमाल बिग बॉस के हाउस में जाकर ये सब कह रहा है।"
इतना ही नहीं, मालती ने आगे ये भी बताया कि शो में जाने से पहले उन्होंने और अमाल ने तय किया था कि वे अपनी जान-पहचान को कम दिखाएंगे ताकि लोग उन्हें 'लिंक' ना करें लेकिन अमाल ने इस बात को तोड़-मरोड़ कर बिग बॉस के हाउस में पेश किया और मालती को अपनी 'फैनगर्ल' जैसा दिखाने की कोशिश करने लगे थे। जब मैंने अमाल से पूछा, तो उसने बोला हम किसी की पार्टी में सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले थे, जो सच नहीं है। हमने अंदर जाने से पहले तय किया था कि हम यही कहेंगे कि सिर्फ एक बार मिले थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में बात बनाए। इसलिए हम सबको ये नहीं बताना चाहते थे कि हम कितनी बार मिले थे और सब कुछ।"
मालती को अमाल के इस बर्ताव से काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, "शहबाज ने ऐसा दिखाया जैसे मैं अमाल की फैनगर्ल हूं, जो सच नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने अमाल से कहा कि मुझे तुम्हें गलत साबित करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसलिए झूठ मत बोलो। बातें तो हुईं लेकिन उसने फिर भी मेरी आंखों में देखा और झूठ बोला।" इसके बाद उन्होंने मालती को कन्फेशन रूम में बुलाया और उन्हें इसे सुलझाने की सलाह दी। बता दें, मालती के इन बयानों से 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर के हुए इन बातों को लेकर नए सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अब देखना ये मजेदार होगा की अमाल इस बारे में क्या कमेंट करते है।
