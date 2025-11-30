'मैं नहीं जाना चाहती...' तान्या को चोट पहुंचाने के बाद बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को किया बाहर

साथ ही, शहबाज बदेशा ने भी गौरव की बात पर सहमति जताई और कहा कि तान्या ने टास्क के नियम फॉलो किए थे, मगर अशनूर ने गुस्से में उन पर वुडन प्लैंक फेंका था। प्रणित मोरे ने सलमान को बताया कि वो ठीक से देख नहीं पाए कि क्या अशनूर ने जानबूझकर तान्या को मारा था, लेकिन उन्होंने बार-बार उनसे पूछा था और वो हर बार यही बोलते नजर आई कि गलती से लगा था। यहां तक कि सलमान खान के सामने भी अशनूर इसे मानने को तैयार नहीं थीं कि उन्होंने गुस्से में ऐसा कुछ किया है।