'मैं नहीं जाना चाहती...' तान्या को चोट पहुंचाने के बाद बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को किया बाहर

बिग बॉस 19
Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के घर में आखिरी वीकेंड का वार ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ। जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। होस्ट सलमान खान ने टिकट-टू फिनाले टास्क के दौरान कंटेस्टेंट अशनूर कौर के बुरे बर्ताव को लेकर उन्हें ना केवल कड़ी फटकार लगाई बल्कि शो से बेघर भी कर दिया है। बता दें, ये इस सीजन का आखिरी वीकेंड का वार था, जिसमें अशनूर कौर के फैंस को उनके इस बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
सलमान खान ने एपिसोड की शुरुआत में ही घर के इस कड़ी नियम को तोड़ने के लिए अशनूर कौर को बेदखल करने का एलान किया था, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। अब सलमान ने गौरव खन्ना से तान्या और अशनूर के बीच टिकट-टू फिनाले टास्क की घटना के बारे में सवाल किया। जिसमें गौरव ने बताया कि अशनूर ने कहा की उसने तान्या को लकड़ी के तख्ते से जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन वीडियो में साफ दिखा की अशनूर ने गुस्से में ऐसा किया था।
साथ ही, शहबाज बदेशा ने भी गौरव की बात पर सहमति जताई और कहा कि तान्या ने टास्क के नियम फॉलो किए थे, मगर अशनूर ने गुस्से में उन पर वुडन प्लैंक फेंका था। प्रणित मोरे ने सलमान को बताया कि वो ठीक से देख नहीं पाए कि क्या अशनूर ने जानबूझकर तान्या को मारा था, लेकिन उन्होंने बार-बार उनसे पूछा था और वो हर बार यही बोलते नजर आई कि गलती से लगा था। यहां तक कि सलमान खान के सामने भी अशनूर इसे मानने को तैयार नहीं थीं कि उन्होंने गुस्से में ऐसा कुछ किया है।
इस पर सलमान ने आगे कहा कि बिग बॉस के घर के नियम साफ हैं। अगर कोई जानबूझकर किसी दूसरे कंटेस्टेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद सलमान ने अशनूर को बेघर करने का फैसला सुनाया, जिससे गौरव खन्ना और प्रणित मोरे हैरान रह गए। सलमान खान ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप इसे पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे पॉजिटिवली लें, हमारे नियमों के हिसाब से और मुझे वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि ये अच्छा खेल रही थी, लेकिन अफसोस है।'
इसके बाद अशनूर बेडरूम वाले एरिया में गईं और रोने लगीं, रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि तान्या को चोट लगी है। इसके बाद वो गौरव के गले लगकर रोईं और उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे फिनाले वीक देखना है।' शो से निकलते समय अशनूर ने प्रणित मोरे और गौरव खन्ना को फिनाले के लिए शुभकामनाएं दीं और तान्या से माफी भी मांगी। अशनूर के बेघर होने का बाद फिनाले से ठीक पहले शो में एक बड़ा मोड़ आ गया है। जो काफी मजेदार होने वाला है।
