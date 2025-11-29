‘बिग बॉस 19’ में फिनाले से एक हफ्ते पहले हुआ डबल एविक्शन, इन 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता हुआ गुल

'बिग बॉस 19' (सोर्स: X @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss 19: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर रोज झगड़े और तीखी बहस ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन अब शो ने लोगों को जो बड़ा ट्विस्ट दिया है, उससे हर कोई हैरान रह गया है। बता दें, 'बिग बॉस 19' अब अपने अंतिम चरण पर है। 7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, शो में एक के बाद एक नए और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं।
इस वीकेंड का वार में घर के अंदर डबल एविक्शन होने के कारण तहलका मच गया है। शो से शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के बेघर होने के बाद 'बिग बॉस 19' को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल गए हैं।
'बीबी तक' के अनुसार, इस हफ्ते के वीकेंड का वार में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बाहर हो चुके हैं। दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट थे। लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार, शहबाज बदेशा को सबसे कम वोट मिले, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो वहीं, अशनूर कौर को घर में तान्या मित्तल के साथ हुई हिंसा और तकरार के लिए एविक्ट किया गया है। अब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इन दोनों कंटेस्टेंट्स अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के शो से बाहर होने के बाद घर में अब सिर्फ 6 सदस्य बचे हैं, जो सीधे फिनाले वीक में एंट्री करने वाले हैं।
'बिग बॉस 19' के इन टॉप 6 फाइनलिस्ट में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और मालती चाहर शामिल हैं। ये सभी 6 कंटेस्टेंट्स अब फिनाले वीक में एक साथ अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि, फिनाले में इन सदस्यों में से सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स ही आगे जाएंगे और किसी एक सदस्य का पत्ता फिनाले से ठीक पहले गुल होने वाला है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है।
इतना ही नहीं, 'बिग बॉस 19' का आखिरी वीकेंड का वार बेहद मजेदार होने वाला है, जिसमें मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए कई स्टार नजर आएंगे। बता दें, शो के सेट से माधुरी दीक्षित की फोटो पहले ही वायरल हो चुकी है। माधुरी दीक्षित अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' को प्रमोट करने के लिए शो में आएंगी, जो जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। फैंस सलमान खान और माधुरी दीक्षित की री-यूनियन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
वहीं, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स को एंटरटेन करते दिखाई देंगे, साथ ही बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख भी शो में मौजूद होंगे, जो अपने अपकमिंग शो 'बिग बॉस मराठी' की घोषणा करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में बिग बॉस के एपिसोड्स काफी मजेदार होने वाले हैं।
