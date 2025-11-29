‘बिग बॉस 19’ में फिनाले से एक हफ्ते पहले हुआ डबल एविक्शन, इन 2 कंटेस्टेंट्स का पत्ता हुआ गुल

'बीबी तक' के अनुसार, इस हफ्ते के वीकेंड का वार में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बाहर हो चुके हैं। दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट थे। लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार, शहबाज बदेशा को सबसे कम वोट मिले, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो वहीं, अशनूर कौर को घर में तान्या मित्तल के साथ हुई हिंसा और तकरार के लिए एविक्ट किया गया है। अब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इन दोनों कंटेस्टेंट्स अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के शो से बाहर होने के बाद घर में अब सिर्फ 6 सदस्य बचे हैं, जो सीधे फिनाले वीक में एंट्री करने वाले हैं।