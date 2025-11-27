बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली

बिग बॉस 19 (सोर्स: X @BBInsiders)
Bigg Boss 19 Voting Trends: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर रोज झगड़े और तीखी बहस ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन अब शो ने लोगों को जो बड़ा ट्विस्ट दिया है उससे हर कोई हैरान रह गया है। क्योंकि जैसे-जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, घर के अंदर का माहौल और भी गर्म होता नजर आ रहा है।
बता दें, ट्रॉफी के लिए इस बार जैसा कड़ा मुकाबला पहले कभी नहीं देखा गया है। अगस्त में शुरू हुआ ये सीजन अपने दिलचस्प और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट के साथ रोज एक नए चैप्टर के रूप में सामने आ रहा है, जो काफी मजेदार है।
दरअसल, अब सभी की नजरें बिग बॉस 19 के टॉप 8 कंटेस्टेंट पर टिकी हैं। इन कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मालती चाहर और शहबाज बदेशा के नाम शामिल हैं। इनके बीच बने अलायंस, रणनीतियां, इमोशनल उतार-चढ़ाव और लगातार आने वाले ट्विस्ट ने फैंस को बांधे रखा है, जिससे कॉम्पिटिशन का ये स्टेज और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है।
बिग बॉस 19 के घर में कंटेस्टेंट्स का टेंशन अब तक के सबसे हाई लेवल पर है, क्योंकि अब फिनाले में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। इसीलिए ये 2 हफ्ते कंटेस्टेंट और दर्शकों के बीच सस्पेंस को बनाए हुए हैं।
बिग बॉस 19 के Week 14 में हैरान करने वाली बात ये है कि इस हफ्ते घर में मौजूद सभी 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड कदम है, जिससे घर के बाकी बचे सभी कंटेस्टेंट एलिमिनेशन के खतरे में आ गए हैं और इस तरह के सामूहिक नॉमिनेशन ने घर के अंदर और बाहर दोनों जगह तहलका मचा दिया है।
फिलहाल BBInsiders के अनुसार, वोटिंग चार्ट में जो कंटेस्टेंट्स सबसे आगे चल रहे हैं और टॉप 5 में अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं, वे हैं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, मालती चाहर और फरहाना भट्ट। ये कंटेस्टेंट फैंस के बीच मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं और इनके फाइनल की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
तो वहीं, सबसे नीचे के 3 कंटेस्टेंट हैं तान्या मित्तल, अशनूर कौर और शहबाज बदेशा। ये तीनों अभी एलिमिनेशन के खतरे वाली लाइन में खड़े हैं और इन्हें इस हफ्ते दर्शकों के वोटों की सख्त जरूरत होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हैरान करने वाले नॉमिनेशन के बाद कौन-सा कंटेस्टेंट घर से बाहर होता है, और कौन ट्रॉफी की रेस में अपनी जगह बना पाता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग