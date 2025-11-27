बिग बॉस 19 में इन 3 कंटेस्टेंट पर लटकी एलिमिनेशन की तलवार, वोटिंग से मची खलबली

दरअसल, अब सभी की नजरें बिग बॉस 19 के टॉप 8 कंटेस्टेंट पर टिकी हैं। इन कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मालती चाहर और शहबाज बदेशा के नाम शामिल हैं। इनके बीच बने अलायंस, रणनीतियां, इमोशनल उतार-चढ़ाव और लगातार आने वाले ट्विस्ट ने फैंस को बांधे रखा है, जिससे कॉम्पिटिशन का ये स्टेज और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है।