मिड-वीक एविक्शन ने चौंकाया सबको, अब इन कंटेस्टेंट्स के बीच जारी है ट्रॉफी की जंग

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले की ओर जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फैंस के मन में विनर को लेकर सवाल बढ़ता जा रहा है। बता दें, 7 दिसंबर 2025 को 'बिग बॉस 19' में ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस रियलिटी शो में अब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं और पब्लिक वोटिंग अभी भी एक्टिव है, जिससे फैंस के बीच इस बात पर गरमागरम बहस जारी है कि 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी कौन उठाएगा। वीकेंड का वार में हुई एविक्शन ने घर के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान ट्रॉफी की जंग अभी जारी है।