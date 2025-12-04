मिड-वीक एविक्शन ने चौंकाया सबको, अब इन कंटेस्टेंट्स के बीच जारी है ट्रॉफी की जंग

मालती चाहर (सोर्स: X @BB24x7_)
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले की ओर जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फैंस के मन में विनर को लेकर सवाल बढ़ता जा रहा है। बता दें, 7 दिसंबर 2025 को 'बिग बॉस 19' में ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस रियलिटी शो में अब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं और पब्लिक वोटिंग अभी भी एक्टिव है, जिससे फैंस के बीच इस बात पर गरमागरम बहस जारी है कि 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी कौन उठाएगा। वीकेंड का वार में हुई एविक्शन ने घर के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान ट्रॉफी की जंग अभी जारी है।
'बिग बॉस 19' में अभी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट शामिल हैं, पिछले एविक्शन में मालती चाहर घर से बेघर हो गई है। साथ ही, मीडिया राउंड्स ने भी शो में कुछ डायनामिक्स बदले और फाइनलिस्ट को मीडिया से एक बड़ा रियलिटी चेक भी मिला। दूसरी ओर, मेकर्स ने ग्रैंड फिनाले के दौरान कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस के लिए कुछ बड़े सरप्राइज प्लान किए हैं। इसके साथ ही 'बिग बॉस 19' अब अपने आखिरी टास्क के लिए तैयार है, जो फिनाले से पहले एक और गेम चेंजिंग पल साबित होगा।
मजेदार बात ये है कि आखिरी टास्क के दौरान टॉप 5 फाइनलिस्ट से उस कंटेस्टेंट का नाम पूछा जाएगा जो उनके हिसाब से 'बिग बॉस 19' का विनर बनेगा और इसमें सभी को अपनी राय देनी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमाल मलिक को अपने पक्ष में कोई वोट अभी तक नहीं मिला है।
इतना ही नहीं, गौरव खन्ना को लेकर 'बिग बॉस 19' के फैंस ने जितने की उम्मीद लगाई है, वहीं खबर है कि इस टास्क में प्रणित मोरे को अपने फेवर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, गौरव खन्ना और अमाल मलिक से। जबकि दूसरे कंटेस्टेंट्स को 1-1 वोट मिला है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी आखिरकार किसके हाथ लगती है और क्या प्रणित मोरे की ओर ये झुकाव फाइनल नतीजों में भी दिखेगा।
इस बीच, टॉप 5 फाइनलिस्ट आज रात एक-दूसरे को रोस्ट करते हुए दिखाई दिए और जिससे 'बिग बॉस' के घर में कुछ नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गईं। फिनाले वीक में मनोरंजन और ड्रामा का ये तड़का फैंस को अपनी सीटों से बांधे रखने वाला है।
