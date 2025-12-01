‘बिग बॉस में तुम मेरे लिए विजेता हो…’ शहनाज गिल ने भाई के लिए किया ऐसा पोस्ट

इतना ही नहीं, शहबाज के घर से बाहर होने के बाद उन्हें मोटिवेट करने के लिए शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में शहनाज और शहबाज की कई फोटोज हैं, जिनमें उनके साथ जॉर्जिया एंड्रियानी भी नजर आ रही हैं। इस मस्ती भरी इन तस्वीरों को साझा करते हुए शहनाज ने लिखा, "बहुत बढ़िया खेला शहबाज। मेरे लिए बिग बॉस के तुम विजेता हो, वेलकम बैक।" साथ ही शहनाज ने दिल वाला इमोजी भी बनाया, जो भाई के प्रति उनके प्यार और समर्थन को दर्शा रही है। बता दें, शहबाज को बिग बॉस 19 में सबसे कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर किया गया। शहबाज के एविक्शन की घोषणा होते ही घर वाले इमोशनल हो गए थे।