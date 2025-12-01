‘बिग बॉस में तुम मेरे लिए विजेता हो…’ शहनाज गिल ने भाई के लिए किया ऐसा पोस्ट

शहनाज गिल के भाई शहबाज (सोर्स: X )
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में ट्विस्ट आने शुरू हो गए हैं और ये हफ्ता 'बिग बॉस 19' का अंतिम हफ्ता है। खबरों के अनुसार, शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले वीकेंड का वार में हुए डबल एविक्शन से घर के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल गई है।
दरअसल, डबल एविक्शन में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बाहर हुए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शहबाज के शो से बाहर होने के बाद उनकी बहन और 'बिग बॉस 13' की फेमस कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने भाई के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने नजर में शहबाज को विजेता बताया है।
इतना ही नहीं, शहबाज के घर से बाहर होने के बाद उन्हें मोटिवेट करने के लिए शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में शहनाज और शहबाज की कई फोटोज हैं, जिनमें उनके साथ जॉर्जिया एंड्रियानी भी नजर आ रही हैं। इस मस्ती भरी इन तस्वीरों को साझा करते हुए शहनाज ने लिखा, "बहुत बढ़िया खेला शहबाज। मेरे लिए बिग बॉस के तुम विजेता हो, वेलकम बैक।" साथ ही शहनाज ने दिल वाला इमोजी भी बनाया, जो भाई के प्रति उनके प्यार और समर्थन को दर्शा रही है। बता दें, शहबाज को बिग बॉस 19 में सबसे कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर किया गया। शहबाज के एविक्शन की घोषणा होते ही घर वाले इमोशनल हो गए थे।
अमाल मलिक इस दौरान ज्यादा भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू थे। शो में गेस्ट के तौर पर पहुंचे रितेश देशमुख ने बाकी कंटेस्टेंट से ये अनुमान लगाने को कहा कि आज कौन बाहर हो सकता है। इस पर फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने शहबाज की ओर इशारा किया, जबकि गौरव खन्ना और अमाल मलिक ने मालती चाहर की ओर इशारा किया था। इसके बाद रितेश ने कहा कि शहबाज घर से बाहर हो रहे हैं।
शहबाज बदेशा इस सीजन के पहले वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट थे, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एंट्री से घर में रौनक लाई थी। इससे पहले ग्रैंड प्रीमियर के दौरान वे मृदुल तिवारी के खिलाफ पब्लिक वोट में हार गए थे, लेकिन वाइल्डकार्ड के रूप में उनकी वापसी ने फैंस को खुश कर दिया था।
शहबाज के बाहर होने के बाद सलमान खान ने कहा कि अब वो सिर्फ 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में शहबाज के रूप में भी पहचाने जाएंगे। तो वहीं, शहबाज ने बताया कि 'बिग बॉस' के घर में आना उनका लंबे समय से सपना था, जो इस सीजन में पूरा हुआ। उनके एविक्शन से फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन गेम को हमेशा गेम के नजर से देखना चाहिए, ईगो पर नहीं लाना चाहिए।
