Ashlesha Sawant Sandeep Baswana: 23 साल लिव-इन में रहने के बाद फेमस कपल ने की शादी, बोले- राधा-कृष्ण…

Ashlesha Sawant Sandeep Baswana Marriage: टीवी के फेमस कपल ने 23 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अचानक शादी का फैसला कर लिया। यह फैसला उन्होंने अब क्यों किया इसका खुलासा हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 24, 2025

Ashlesha Sawant and Sandeep Baswana got married in Vrindavan after being in live-in relationship for 23 years

टीवी के फेमस कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने की शादी

Ashlesha Savant and Sandeep Baswana marry after 23 years: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फेमस कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने लिव-इन में रहने के 23 साल बाद शादी कर ली है। कपल ने खुद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जैसे ही फैंस तक ये खबर पहुंची हर कोई खुश हो गया और दोनों को बधाई देने लगा।

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने की शादी (Ashlesha Sawant Sandeep Baswana Marriage)

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में एक बेहद सादे और निजी समारोह में शादी की है,  इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। वहीं, संदीप बसवाना ने ईटाइम्स से बातचीत की। इस दौरान एक्टर ने अचानक शादी को लेकर कहा, "अश्लेषा और मैं अप्रैल में वृंदावन गए थे और वहां के राधा-कृष्ण मंदिरों से हमें गहरा जुड़ाव महसूस हुआ।"

संदीप बसवाना ने बताया क्यों लिया अचानक शादी का फैसला

संदीप बसवाना ने आगे कहा, "उस यात्रा ने हमें 23 साल साथ रहने के बाद शादी करने के लिए प्रेरित किया। हमारे माता-पिता सबसे ज्यादा खुश हैं। वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। हम इसे सादगी से करना चाहते थे और भगवान कृष्ण के मंदिर में शादी करने से बेहतर और क्या हो सकता था।"

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों पिंक कलर के जोड़े में बेहद प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में अपने नए सफर की शुरुआत का ऐलान करते हुए लिखा, "और बस इसी तरह, मिस्टर और मिसेज के रूप में हमने एक नए अध्याय में कदम रखा... परंपरा ने हमारे दिलों में जगह बना ली। हम सभी आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भरे हैं।"

शादी में आए केवल परिवार के लोग

अश्लेषा ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे बेहद खुशी और कृतज्ञता महसूस हो रही है कि आखिरकार मेरी शादी मेरे जीवन के प्यार से हो गई। वृंदावन इसके लिए बिल्कुल सही जगह थी। यह एक स्वाभाविक, अचानक लिया गया फैसला था और हमने इसे सिर्फ अपने परिवारों तक ही सीमित रखने का फैसला किया।"

'सवालों के जवाब देते हुए थक गए थे'

संदीप बसवाना ने मजाक में कहा कि वह इस सवाल का जवाब देते-देते थक गए थे कि 23 साल से साथ रहने के बावजूद वे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, "मेरे मन में, अश्लेषा और मैं हमेशा से शादीशुदा ही थे। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। यह कुछ ऐसा था जो हम किसी दिन करने वाले थे और आखिरकार यह हो गया।" संदीप ने आगे कहा कि वे दोनों बेहद खुश हैं और अपने दोस्तों से मिल रहे अपार प्यार और आशीर्वाद के लिए खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं।

दर्द से जूझ रही थी ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन ने सुनाया था बहू की नॉर्मल डिलीवरी का किस्सा, फैंस हुए थे हैरान
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan had Big revealed Aishwarya Rai

Published on:

24 Nov 2025 10:32 am

Ashlesha Sawant Sandeep Baswana: 23 साल लिव-इन में रहने के बाद फेमस कपल ने की शादी, बोले- राधा-कृष्ण…

