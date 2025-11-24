Ashlesha Sawant Sandeep Baswana: 23 साल लिव-इन में रहने के बाद फेमस कपल ने की शादी, बोले- राधा-कृष्ण…

संदीप बसवाना ने मजाक में कहा कि वह इस सवाल का जवाब देते-देते थक गए थे कि 23 साल से साथ रहने के बावजूद वे शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, "मेरे मन में, अश्लेषा और मैं हमेशा से शादीशुदा ही थे। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। यह कुछ ऐसा था जो हम किसी दिन करने वाले थे और आखिरकार यह हो गया।" संदीप ने आगे कहा कि वे दोनों बेहद खुश हैं और अपने दोस्तों से मिल रहे अपार प्यार और आशीर्वाद के लिए खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं।