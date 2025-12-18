18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

‘नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…’ फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

Farrhana Bhatt And Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट के कमेंट का करारा जवाब दिया, जिसमें फरहाना ने उन्हें नाकाबिल कहा है , अब ये सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Dec 18, 2025

'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

गौरव खन्ना (सोर्स: x)

Farrhana Bhatt And Gaurav Khanna: 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट के नेगेटिव कमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन्हें नाकाबिल विनर बताया था। गौरव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें दूसरों की राय से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वे सिर्फ खुद को ही विनर मानते हैं।

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

फरहाना भट्ट ने उन्हें नाकाबिल विनर कहा, इस पर टेली टॉक इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने कहा, "मैंने फरहाना को शो के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बातों से जवाब दें। मेरे काम मेरे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं। मैंने अपना काम किया और मेरा मकसद कभी भी घर के उन 15 लोगों को खुश करना या उनके रजिस्टर में अपने काम के लिए 'टिक मार्क' पाना नहीं था, मेरा मोटिव था बाहर जो ऑडियंस है, 150 करोड़ दर्शक मैं उनके दिलों में जगह बनाना चाहता था।" उन्होंने आगे साफ तौर पर बताया, "ये शो ही ऐसा है… चाहे कुछ भी करूं या ना करूं, जीतने वाले और हारने वाले सब जानते हैं। तो अगर जनता ने मुझे जिताया है, उन्होंने वोट दिए हैं मैं व्यक्तिगत रूप से तो वहां किसी को जानता भी नहीं हूं।"

इतना ही नहीं, अपनी बात को जारी रखते हुए गौरव ने बताया, "मेरा मानना ​​है कि मेरे काम मेरे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। फरहाना का सोचने का अपना तरीका है और सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने इतने सालों तक अपनी इंडस्ट्री में अपना सफर इसलिए बनाए रखा क्योंकि, मैं सिर्फ खुद पर फोकस करता हूं और खुद से ही मुकाबला करता हूं। जो भी आए मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं। जब हम टॉप 2 में थे, तब भी मैंने सबसे पहले हाथ उठाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।"

मजाकिया अंदाज में फरहाना के कमेंट पर कहा

बता दें, उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में फरहाना के कमेंट पर कहा, "मुझे लगता है कि हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए और अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उस हिसाब से वो बिना कुछ किए मुझसे हार गईं, तो ये तो उनके लिए और भी खराब बात हो गई। हालांकि, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी अच्छा खेला और मेरा खेलने का अपना तरीका था, अब 'बिग बॉस 19' का विनर कौन है, ये सबको पता ही है।"

धमाकेदार फिनाले 7 दिसंबर को हुआ था

टीवी रियलिटी शो "बिग बॉस 19" का धमाकेदार फिनाले 7 दिसंबर को हुआ था, जिसमें गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की और कैश प्राइज जीता। उन्होंने अपनी कड़ी कंटेस्टेंट्स फरहाना भट्ट को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। शो का 19वां सीजन 24 अगस्त को शुरू हुआ था। बिग बॉस के घर में रहने के दौरान, गौरव ने एक शांत और ऑब्जर्वेंट खिलाड़ी की भूमिका निभाई। उन्होंने घर के अंदर प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर जैसे कंटेस्टेंट्स के साथ सूझबूझ के साथ गेमप्ले किया और जीत हासिल की।

Hindi News / Entertainment / TV News / 'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

