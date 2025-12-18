'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

फरहाना भट्ट ने उन्हें नाकाबिल विनर कहा, इस पर टेली टॉक इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने कहा, "मैंने फरहाना को शो के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बातों से जवाब दें। मेरे काम मेरे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं। मैंने अपना काम किया और मेरा मकसद कभी भी घर के उन 15 लोगों को खुश करना या उनके रजिस्टर में अपने काम के लिए 'टिक मार्क' पाना नहीं था, मेरा मोटिव था बाहर जो ऑडियंस है, 150 करोड़ दर्शक मैं उनके दिलों में जगह बनाना चाहता था।" उन्होंने आगे साफ तौर पर बताया, "ये शो ही ऐसा है… चाहे कुछ भी करूं या ना करूं, जीतने वाले और हारने वाले सब जानते हैं। तो अगर जनता ने मुझे जिताया है, उन्होंने वोट दिए हैं मैं व्यक्तिगत रूप से तो वहां किसी को जानता भी नहीं हूं।"