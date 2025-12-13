13 दिसंबर 2025,

शनिवार

‘ओवरएक्टिंग की दुकान…’ तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन, क्या Bigg Boss के बाद भी है ड्रामा जारी

Tanya Mittal Brand Advertisement: तान्या मित्तल ने बिग बॉस के बाद अपने पहले विज्ञापन में फिर से अपनी ड्रामेटिक छवि दिखा दी है, जिससे ये पता चलता है कि उनका ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस विज्ञापन में तान्या के ओवरएक्टिंग वाले अंदाज पर कई यूजर रिएक्ट कर रहे है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 13, 2025

Tanya Mittal Brand Advertisement

Tanya Mittal Brand Advertisement ( सोर्स: X)

Tanya Mittal Brand Advertisement: बिग बॉस 19 का खुमार अब सबके दिल से भले ही उतर गया हो, लेकिन तान्या मित्तल की चर्चा तो खत्म ही नहीं हो रही है। बता दें, बिग बॉस 19 की सबसे फेमस कंटेस्टेंट में से एक बनकर उभरीं है तान्या मित्तल। शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार सुर्खियों में हैं। अब खबरें ऐसी आई है कि तान्या को अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला है, जो कि एक ब्रांड का विज्ञापन है। इस विज्ञापन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस इस पर मिली-जुली रिएक्शन दे रहे हैं।

तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन

तान्या मित्तल इस विज्ञापन में अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। दरअसल, वो अपनी खूबसूरती, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी से फैंस को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इस विज्ञापन के जरिए वो अपने साड़ी और ज्वेलरी के बिजनेस को भी प्रमोट कर रही हैं। जहां कुछ दर्शक तान्या के इस नए अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इस विज्ञापन में 'ओवरएक्टिंग' बहुत की है।

इतना ही नहीं, एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "तान्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं, ये उनका पहला ऐड शूट है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, एक्सप्रेशन और डायलॉग से कमाल कर दिखाया है। वो अपने साड़ी और ज्वेलरी के बिजनेस को भी प्रमोट कर रही हैं। शाबाश ड्रामा क्वीन।" इसके बाद दूसरे यूजर ने तान्या की एक्टिंग पर सवाल उठाया और कमेंट किया, 'पहला और आखिरी शूट, ओवरएक्टिंग की दुकान।' तो वहीं अन्य ने लिखा, 'बाकी सब छोड़ो… लेकिन इस ऐड में थोड़ी ओवरएक्टिंग-सी लग रही है।'

बिग बॉस 19 की तीसरी रनर-अप

दरअसल, तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की तीसरी रनर-अप रह चुकी है। ग्रैंड फिनाले के बाद, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को थैंग्स करते हुए एक पोस्ट लिखा था, "आपके असीम प्यार, अटूट समर्थन और उनकी कहानी के हर अध्याय में उनके साथ चलने के लिए धन्यवाद। आप मेरी हमेशा की ताकत हैं।"

अब इस नए विज्ञापन के वायरल होने के बाद, तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। फैंस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वो आगे भी एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाएंगी या फिर अपने बिजनेस में ही आगे बढ़ने वाली हैं।

Updated on:

13 Dec 2025 05:21 pm

Published on:

13 Dec 2025 05:01 pm

TV News / 'ओवरएक्टिंग की दुकान…' तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन, क्या Bigg Boss के बाद भी है ड्रामा जारी

