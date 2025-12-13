‘ओवरएक्टिंग की दुकान…’ तान्या मित्तल ने किया पहला विज्ञापन, क्या Bigg Boss के बाद भी है ड्रामा जारी

Tanya Mittal Brand Advertisement: बिग बॉस 19 का खुमार अब सबके दिल से भले ही उतर गया हो, लेकिन तान्या मित्तल की चर्चा तो खत्म ही नहीं हो रही है। बता दें, बिग बॉस 19 की सबसे फेमस कंटेस्टेंट में से एक बनकर उभरीं है तान्या मित्तल। शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार सुर्खियों में हैं। अब खबरें ऐसी आई है कि तान्या को अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला है, जो कि एक ब्रांड का विज्ञापन है। इस विज्ञापन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस इस पर मिली-जुली रिएक्शन दे रहे हैं।