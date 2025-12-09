Zeeshan Khan Accident: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्टर का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे

कुमकुम भाग्य के फेमस एक्टर जीशान खान का एक्सीडेंट
Kumkum Bhagya Actor Zeeshan Khan Accident: टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। टीवी एक्टर जीशान खान का सोमवार रात 8 दिसंबर को मुंबई के वर्सोवा में एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उनकी कार के आगे से परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि एक्टर इस हादसे में सुरक्षित बच गए।
यह दिल दहला देने वाला भीषण हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ था, जिसमें जीशान खान की जान जा सकती थी, लेकिन एयरबैग्स खुलने की वजह से वह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 'बॉलीवुड बबल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीशान खान के साथ यह हादसा तब हुआ, जब उनकी काली रंग की कार कथित तौर पर एक ग्रे रंग की गाड़ी से सामने से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीशान की कार के एयरबैग्स तुरंत खुल गए।
हादसे के तुरंत बाद, एक्टर ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि, उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। जीशान की गाड़ी की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी।
जीशान खान टीवी पर जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने जी टीवी के फेमस शो 'कुमकुम भाग्य' में आर्यन खन्ना का किरदार निभाया था। यह रोल उन्होंने 2019 से 2021 के बीच किया था। इससे वह लोगों के फेवरेट हो गए थे। इसके अलावा, वह एकता कपूर के सुपरहिट शो 'नागिन 6' और 'लॉक अप' का भी हिस्सा रह चुके हैं। जीशान को 'बिग बॉस OTT सीजन 1' में भी देखा गया था, जहां उनके गेम ने दर्शकों का ध्यान खूब खींचा था।
जीशान खान फिलहाल छोटे पर्दे से दूर हैं और म्यूजिक वीडियोज में काम कर रहे हैं। वह अपनी ऑन-स्क्रीन मां रहीं एक्ट्रेस रेहाना पंडित के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। दोनों ने 2021 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिप-लॉक की तस्वीरें शेयर की थीं, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि, अप्रैल 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन 2024 में एक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि उनका रेहाना के साथ पैचअप हो गया है और वह अब इसे निजी रखना चाहते हैं। बता दें कि रेहाना उम्र में जीशान से 10 साल बड़ी हैं।
