Zeeshan Khan Accident: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्टर का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे

जीशान खान फिलहाल छोटे पर्दे से दूर हैं और म्यूजिक वीडियोज में काम कर रहे हैं। वह अपनी ऑन-स्क्रीन मां रहीं एक्ट्रेस रेहाना पंडित के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। दोनों ने 2021 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिप-लॉक की तस्वीरें शेयर की थीं, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि, अप्रैल 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन 2024 में एक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि उनका रेहाना के साथ पैचअप हो गया है और वह अब इसे निजी रखना चाहते हैं। बता दें कि रेहाना उम्र में जीशान से 10 साल बड़ी हैं।