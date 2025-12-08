‘बिग बॉस-19’ छोड़िए… सिर्फ एक साल में दो ट्रॉफी गौरव खन्ना कर चुके हैं अपने नाम, जानिए कैसे?

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: सलमान खान टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का ताज गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया है। उन्हें एक चमचमाती ट्रॉफी और 50 लाख रुपये मिले हैं। गौरव ने पूरे सीजन में अपनी पकड़ बनाए रखी। कहीं शांत दिखे तो कहीं एग्रेसिव… माइंड गेम खेलकर उन्होंने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया बल्कि खूब एंटरटेन भी किया। फरहाना भट्ट जैसी मजबूत कंटेस्टेंट ‘बिग बॉस-19’ की रनर-अप रहीं। वहीं तीसरे नंबर पर प्रणित मोरे रहे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं गौरव खन्ना?