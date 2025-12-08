8 दिसंबर 2025,

सोमवार

‘बिग बॉस-19’ छोड़िए… सिर्फ एक साल में दो ट्रॉफी गौरव खन्ना कर चुके हैं अपने नाम, जानिए कैसे?

Who Is Gaurav Khanna? ‘बिग बॉस-19’ का ट्रॉफी जीतने वाले कौन है गौरव खन्ना? एक साल में जीत लिया दो-दो ट्रॉफी, अब जानिए A टू Z डिटेल।

मुंबई

Saurabh Mall

Dec 08, 2025

सिर्फ एक साल में जीते दो-दो ट्रॉफी… जानिए गौरव खन्ना की कुंडली (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: सलमान खान टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का ताज गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया है। उन्हें एक चमचमाती ट्रॉफी और 50 लाख रुपये मिले हैं। गौरव ने पूरे सीजन में अपनी पकड़ बनाए रखी। कहीं शांत दिखे तो कहीं एग्रेसिव… माइंड गेम खेलकर उन्होंने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया बल्कि खूब एंटरटेन भी किया। फरहाना भट्ट जैसी मजबूत कंटेस्टेंट ‘बिग बॉस-19’ की रनर-अप रहीं। वहीं तीसरे नंबर पर प्रणित मोरे रहे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं गौरव खन्ना?

जानिए गौरव खन्ना की कुंडली

कानपुर (उत्तर प्रदेश) के सिविल लाइंस में पले-बढ़े गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। दो दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। 11 दिसंबर 1981 को जन्मे गौरव ने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे एक आईटी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर भी बने, लेकिन दिल तो उनका हमेशा अभिनय के लिए ही धड़कता था।

अभिनय की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने कई टीवी शोज और विज्ञापनों में काम किया। उनका पहला बड़ा शो 'भाभी' था। इसके बाद उन्होंने 'कुमकुम', 'मेरी डोली तेरे अंगना', 'जीवनसाथी', 'सीआईडी' और 'प्रेम या पहेली: चंद्रकांता' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी पहचान बनाई। लेकिन असली स्टारडम उन्हें 2021 में मिला, जब वे सुपरहिट शो 'अनुपमा'* में अनुज कपाड़िया बनकर दर्शकों के दिलों में उतर गए। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। मुख्य भूमिका के लिए उन्हें ‘इंडियन टेली अवॉर्ड’ भी मिला।

इंस्टाग्राम और एक्स पर कितने हैं फॉलोअर्स

गौरव खन्ना की फैन-फॉलोइंग कम नहीं है। एक्टर के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं एक्स (ट्विटर) पर 17 हजार फॉलोअर्स हैं।

एक साल में दो-दो ट्रॉफी

‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी उठाने से पहले गौरव खन्ना एक और रियलिटी शो में धमाल मचा चुके हैं। एक्टर ‘सेलिब्रिटी मास्टर शेफ’ के पहले सीजन में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपनी जबरदस्त कुकिंग स्किल से जजों को भी हैरान कर दिया था। गौरव ने इतनी शानदार डिशेज बनाई कि उन्होंने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी, इस शो में उन्हें सम्मान के तौर पर शेफ का कोट भी पहनाया गया।

बता दें इस सीजन में गौरव ने निक्की तंबोली और तेजस्वी प्रकाश जैसे टॉप कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ा था। निक्की शो की रनर-अप बनीं थीं। वहीं तेजस्वी तीसरे नंबर पर रहीं।

Bigg Boss 19 Latest News

TV News

08 Dec 2025 05:28 am

Hindi News / Entertainment / TV News / 'बिग बॉस-19' छोड़िए… सिर्फ एक साल में दो ट्रॉफी गौरव खन्ना कर चुके हैं अपने नाम, जानिए कैसे?

