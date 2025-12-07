लॉरेंस गैंग ने दी भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को धमकी, कहा- सलमान के साथ मंच शेयर किया तो…, रंगदारी भी मांगी

पवन सिंह को लॉरेंस विश्नोई गैंग ने दी धमकी, PC- Pawan Singh Instagram
लखनऊ : बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से महज कुछ घंटे पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से जानलेवा धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने साफ कहा कि अगर पवन सिंह आज रात सलमान खान के साथ बिग बॉस के मंच पर नजर आए तो वे फिर कभी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनसे रंगदारी भी मांगी गई।
सूत्रों के मुताबिक यह धमकी पवन सिंह की टीम के एक सदस्य के मोबाइल नंबर पर कॉल के जरिए दी गई। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और चेतावनी दी कि 'सलमान खान के साथ स्टेज शेयर मत करना, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कॉल में करोड़ों रुपये की फिरौती भी मांगी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पवन सिंह की टीम ने तुरंत मुंबई और पटना की पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आई थी, उसकी CDR और लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह नंबर किसी दूसरे राज्य का बताया जा रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी 1998 के जोधपुर ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़ी है। बिश्नोई समुदाय का पवित्र पशु माने जाने वाले काले हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान पर मुकदमा चला था। लॉरेंस बिश्नोई, जो इसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, ने कई इंटरव्यू में खुलेआम कहा है कि सलमान खान ने उनके समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है और उन्हें इसकी 'सजा' जरूर मिलेगी। पिछले कुछ सालों में सलमान खान को कई बार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं। अप्रैल 2024 में तो उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी भी हुई थी।
सूत्रों के अनुसार धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल होने मुंबई पहुंच चुके हैं। उनके करीबी बताते हैं कि वे डरे हुए नहीं हैं और कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लेंगे। फिनाले आज रात (7 दिसंबर 2025) को प्रसारित होगा जिसमें सलमान खान होस्ट हैं और कई बड़े सेलेब्रिटी परफॉर्म करने वाले हैं।
पवन सिंह की टीम ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस का कहना है कि धमकी की कॉल की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग