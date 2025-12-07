लॉरेंस गैंग ने दी भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को धमकी, कहा- सलमान के साथ मंच शेयर किया तो…, रंगदारी भी मांगी

लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी 1998 के जोधपुर ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़ी है। बिश्नोई समुदाय का पवित्र पशु माने जाने वाले काले हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान पर मुकदमा चला था। लॉरेंस बिश्नोई, जो इसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, ने कई इंटरव्यू में खुलेआम कहा है कि सलमान खान ने उनके समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है और उन्हें इसकी 'सजा' जरूर मिलेगी। पिछले कुछ सालों में सलमान खान को कई बार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं। अप्रैल 2024 में तो उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी भी हुई थी।