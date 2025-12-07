7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लॉरेंस गैंग ने दी भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को धमकी, कहा- सलमान के साथ मंच शेयर किया तो…, रंगदारी भी मांगी

Lawrence Bishnoi Threat Pawan Singh : भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि अगर वह सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगे तो इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे&gt;

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 07, 2025

Lawrence Bishnoi Threat Pawan Singh

पवन सिंह को लॉरेंस विश्नोई गैंग ने दी धमकी, PC- Pawan Singh Instagram

लखनऊ : बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से महज कुछ घंटे पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से जानलेवा धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने साफ कहा कि अगर पवन सिंह आज रात सलमान खान के साथ बिग बॉस के मंच पर नजर आए तो वे फिर कभी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनसे रंगदारी भी मांगी गई।

सूत्रों के मुताबिक यह धमकी पवन सिंह की टीम के एक सदस्य के मोबाइल नंबर पर कॉल के जरिए दी गई। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और चेतावनी दी कि 'सलमान खान के साथ स्टेज शेयर मत करना, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कॉल में करोड़ों रुपये की फिरौती भी मांगी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पवन सिंह की टीम ने तुरंत मुंबई और पटना की पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आई थी, उसकी CDR और लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह नंबर किसी दूसरे राज्य का बताया जा रहा है।

लॉरेंस बिश्नोई-सालमान खान का है पुराना विवाद

लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी 1998 के जोधपुर ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़ी है। बिश्नोई समुदाय का पवित्र पशु माने जाने वाले काले हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान पर मुकदमा चला था। लॉरेंस बिश्नोई, जो इसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, ने कई इंटरव्यू में खुलेआम कहा है कि सलमान खान ने उनके समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है और उन्हें इसकी 'सजा' जरूर मिलेगी। पिछले कुछ सालों में सलमान खान को कई बार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं। अप्रैल 2024 में तो उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी भी हुई थी।

पवन सिंह का बिग बॉस फिनाले में जाना तय

सूत्रों के अनुसार धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल होने मुंबई पहुंच चुके हैं। उनके करीबी बताते हैं कि वे डरे हुए नहीं हैं और कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लेंगे। फिनाले आज रात (7 दिसंबर 2025) को प्रसारित होगा जिसमें सलमान खान होस्ट हैं और कई बड़े सेलेब्रिटी परफॉर्म करने वाले हैं।

पवन सिंह की टीम ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस का कहना है कि धमकी की कॉल की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा।

ये भी पढ़ें

सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल
मुरादाबाद
cm yogi adityanath moradabad visit review meeting security tightened

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 04:31 pm

Published on:

07 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लॉरेंस गैंग ने दी भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को धमकी, कहा- सलमान के साथ मंच शेयर किया तो…, रंगदारी भी मांगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नेहा सिंह राठौर का भावुक बयान: “भागूंगी नहीं, गोली मारेंगे तो गोली खा लूंगी” – बेल खारिज होने के बाद छलका दर्द

बेल खारिज होते ही गरजीं नेहा सिंह राठौर, बोलीं- सच के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी (फोटो सोर्स : Neha Singh X)
लखनऊ

खुशखबरी: लखनऊ में 41 उड़ानें रद्द, रेलवे ने संभाली जिम्मेदारी, स्पेशल ट्रेन से मुम्बई रवाना होंगे यात्री

41 उड़ानें रद्द: रेलवे ने संभाला मोर्चा, स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को भेजा जाएगा मुंबई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Crime: हनीट्रैप में फंसा जवान, बंधक बनाकर पीटा गया, लाखों की वसूली, खुफिया साजिश की आशंका

सैन्यकर्मी को हनीट्रैप में फंसाकर बंधक बना पीटा, 8.69 लाख की वसूली; खुफिया जानकारी जुटाने की आशंका से हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन

भरोसे की कीमत चुकाती रही पीड़िता, धमकियों के साए में टूटी हिम्मत, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप, छह लाख की वसूली (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ

यूपी में चली थी देश की पहली वंदे भारत, अब 14 वंदे भारत दौड़ रहीं, 15वीं शुरू होने को तैयार

वारणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन।
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.