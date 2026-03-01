अमेरिका के व्हाइट हाउस से होती थी सहारा सिटी की तुलना, अब यहीं बनेगा नया विधानसभा भवन

लखनऊ : कभी रसूख, चमक-धमक और सत्ता का केंद्र रही लखनऊ की 'सहारा सिटी' अब इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद 170 एकड़ में फैली 'सहारा शहर' अब पूरी तरह खाली किया जा रहा है। आलम यह है कि सहारा प्रमुख दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय को भी अपनी लग्जरी कोठी 'स्वप्ना कुटी' से सामान समेटना पड़ रहा है। पिछले पांच दिनों से ट्रकों और डीसीएम का तांता लगा है, जो दशकों की रॉयल्टी और बेशकीमती सामान को बाहर ले जा रहे हैं।