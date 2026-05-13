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अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन, ईमेल से शुरू हुई थी लव स्टोरी, फिर डाइवोर्स की अफवाह

Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार में बड़े संकट की खबर सामने आई है, उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया है।

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लखनऊ

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Mohd Danish

May 13, 2026

prateek yadav death update aparna story

अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन..

Prateek Yadav Aparna Story: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से सुबह बड़ा हादसा सामने आया, जब उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे राजनीतिक और पारिवारिक हलकों में हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव को सुबह करीब 6 बजे सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अचानक हुई घटना से परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

अस्पताल में लाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका

जानकारी के अनुसार प्रतीक यादव को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस और मेडिकल टीम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

राजनीति से दूर रहा प्रतीक का जीवन

प्रतीक यादव का जीवन राजनीति से काफी हद तक दूर रहा। वह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति की बजाय बिजनेस और फिटनेस से जुड़े क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। लगभग 38 वर्ष की उम्र में उनका अचानक निधन कई सवाल खड़े कर रहा है।

अपर्णा यादव से जुड़ा हाई-प्रोफाइल रिश्ता

प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता मानी जाती हैं। दोनों का रिश्ता लंबे समय से चर्चा में रहा है और राजनीतिक बदलावों के साथ यह रिश्ता भी कई बार सुर्खियों में आया।

ईमेल से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

रिपोर्ट्स के अनुसार, अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात स्कूल के दिनों में एक पार्टी के दौरान हुई थी। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन बाद में ईमेल के जरिए दोनों के बीच संवाद बढ़ा। धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया और दोनों ने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया।

दस साल बाद शादी के बंधन में बंधे

करीब 10 साल तक चले इस रिश्ते के बाद दोनों ने 2011 में सगाई की और उसी साल 4 दिसंबर को विवाह कर लिया। उनकी शादी को उस समय एक हाई-प्रोफाइल आयोजन माना गया था, जिसमें कई बड़े राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी चर्चा में रही थी।

राजनीति और रिश्तों में आए बदलाव

समय के साथ अपर्णा यादव की राजनीतिक यात्रा भी बदलती रही। वह पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। इस बदलाव को लेकर परिवार में मतभेद और चर्चाएं भी समय-समय पर सामने आती रहीं।

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Published on:

13 May 2026 08:15 am

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