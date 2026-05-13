अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन, ईमेल से शुरू हुई थी लव स्टोरी, फिर डाइवोर्स की अफवाह

Prateek Yadav Aparna Story: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से सुबह बड़ा हादसा सामने आया, जब उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे राजनीतिक और पारिवारिक हलकों में हलचल मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव को सुबह करीब 6 बजे सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अचानक हुई घटना से परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है।