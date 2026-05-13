‘ब्राह्मणों से अच्छी वेश्याएं…’ सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान से मचा बवाल, अलंकार अग्निहोत्री को उठा ले गई पुलिस

निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस बयान के खिलाफ सपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अपने साथियों के साथ वे धरने पर बैठ गए। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग की कि राजकुमार भाटी को तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक सपा कार्रवाई नहीं करती, उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंची और अलंकार अग्निहोत्री को घसीटकर जीप में बैठाकर ले गई। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री पहले बरेली के नगर मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने शंकराचार्य विवाद और यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में जनवरी 2026 में इस्तीफा दे दिया था।