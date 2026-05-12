ऊर्जा संकट पर योगी सरकार का फैसला: मंत्रियों का काफिला आधा, विधायक-सांसद अब बस और मेट्रो से करेंगे सफर

CM Yogi on Energy Crisis: देश में गहराते ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कई बड़े निर्णय लिए। इन फैसलों का उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, बिजली बचाना और आर्थिक दबाव को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वैश्विक हालात बेहद संवेदनशील हैं और ऐसे समय में जनता से लेकर सरकार तक सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी।