आपको अहंकार चढ़ गया है… मंच पर मंत्री को उंगली दिखाकर भड़के सपा सांसद, मऊ में भाजपा-सपा में बवाल

उद्घाटन से पहले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि मऊ-दोहरीघाट क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद भी दिया। वहीं दूसरी ओर सांसद राजीव राय के कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि वर्षों से लंबित इस मेमू ट्रेन सेवा को मंजूरी दिलाने में सांसद की निर्णायक भूमिका रही है। प्रेस नोट में दावा किया गया कि सांसद ने संसद से लेकर रेलवे अधिकारियों तक लगातार इस मुद्दे को उठाया।