Mau News: बच्ची की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप

इस संबंध में मऊ अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि बच्ची गंभीर रूप से झुलसी हुई थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है। साथ ही, बच्ची का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।