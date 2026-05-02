रेलवे की सौगात: दोहरीघाट-औड़िहार मेमो ट्रेन सेवा को मिली मंजूरी, क्षेत्र में खुशी की लहर

इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का विकल्प मिलेगा। खासकर दैनिक यात्रियों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस सेवा से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा व रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। यह ट्रेन सेवा केवल एक परिवहन सुविधा नहीं है, बल्कि घोसी लोकसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की तरक्की को नई रफ्तार देगा।