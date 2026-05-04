Mau News: जानिए कौन हैं मऊ के नए डीएम आनंद वर्धन, UPSC की परीक्षा में देश में पाई थी 7वीं रैंक

बिहार के सिवान जिले के निवासी आनंद वर्धन ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद में ही पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू की, लेकिन इसी दौरान उनके मन में सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य बना। परिवार के सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने तैयारी शुरू की। आनंद वर्धन का हमेशा से UPSC क्लियर कर के देश की सेवा करने का मन था।