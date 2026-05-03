Ballia News: बड़ा हादसा, 6 लोग गंगा नदी में डूबे, चारों तरफ मची चीख पुकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर गांव निवासी वशिष्ठ चौहान अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मुंडन संस्कार के लिए शिवरामपुर घाट पहुंचे थे। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद सभी लोग गंगा स्नान कर रहे थे। इसी दौरान अचानक 4 किशोरियां गहरे पानी की ओर बढ़ गईं और डूबने लगीं। उन्हें बचाने के प्रयास में मौके पर मौजूद 2 युवक भी नदी में कूद पड़े। हालांकि, गंगा के तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण वे भी खुद को संभाल नहीं सके और हादसे का शिकार हो गए।