बलिया में सनसनी: दामाद ने सास और पत्नी की हत्या, ससुर गंभीर घायल

मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद से वह फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। मौके पर स्वाट, सर्विलांस और फील्ड यूनिट की टीमें भी जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।