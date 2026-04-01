Ballia News: नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, फिर हुई जच्चा, बच्चा की मौत, मऊ से बुलाया था डॉक्टर



जानकारी के अनुसार, नगरा ब्लॉक के इंदरौली मलकौली गांव निवासी सोनू कुमार अपनी पत्नी पूनम देवी (28) को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार को उक्त क्लीनिक लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि क्लीनिक संचालिका ने स्थिति जटिल बताकर बाहर से डॉक्टर बुलाने और ऑपरेशन कराने की बात कही। शुक्रवार रात एक डॉक्टर को बुलाकर प्रसव कराया गया, लेकिन काफी देर तक नवजात की कोई हलचल नहीं हुई।

परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने जच्चा-बच्चा की स्थिति के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि महिला कोमा में है और उसे मऊ रेफर कर दिया गया।