दो बोरी गेहूं के लिए बेटे ने पिता को मार डाला, मां को भी नहीं छोड़ा…बलिया में दिल दहला देने वाली वारदात

बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के नत्थूपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां मामूली विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। यहां दो बोरी गेहूं को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मां को भी बुरी तरह घायल कर दिया। सीओ ने बताया कि रसड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव नत्थूपुर में 75 वर्षीय महेंद्र चौहान का शव उनके घर के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर ही मृतक की पत्नी भी गंभीर हालत में पड़ी मिलीं। पुलिस ने उन्हें तुरंत उसे इलाज के लिए भेजा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए बलिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।