15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

दो बोरी गेहूं के लिए बेटे ने पिता को मार डाला, मां को भी नहीं छोड़ा…बलिया में दिल दहला देने वाली वारदात

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दो बोरी गेहूं के विवाद ने परिवार उजाड़ दिया। बेटे ने गुस्से में पिता की हत्या कर दी। मां को भी घायल कर दिया। घटना ने इंसानियत और रिश्तों को झकझोर कर रख दिया।

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Mahendra Tiwari

Apr 15, 2026

सीओ ने घटनास्थल पहुंचकर जारी किया बयान फोटो सोर्स विभाग

सीओ ने घटनास्थल पहुंचकर जारी किया बयान फोटो सोर्स विभाग

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां महज दो बोरी गेहूं को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के नत्थूपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां मामूली विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। यहां दो बोरी गेहूं को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मां को भी बुरी तरह घायल कर दिया। सीओ ने बताया कि रसड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव नत्थूपुर में 75 वर्षीय महेंद्र चौहान का शव उनके घर के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर ही मृतक की पत्नी भी गंभीर हालत में पड़ी मिलीं। पुलिस ने उन्हें तुरंत उसे इलाज के लिए भेजा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए बलिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बेटी को दो बोरी गेहूं देने के लिए पिता की हत्या, मां को किया घायल

परिवार के ही सदस्य सुकू ने पुलिस को बताया कि उनके पिता महेंद्र चौहान का उनके भाई पप्पू चौहान से पिछले दो दिनों से विवाद चल रहा था। यह विवाद बेटी को दो बोरी गेहूं देने को लेकर हुआ था। इसी बात पर गुस्से में आकर पप्पू चौहान ने अपने पिता की हत्या कर दी। और मां को भी घायल कर दिया।

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

पुलिस ने सुकू की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर दो बोरी गेहूं के लिए कोई बेटा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / दो बोरी गेहूं के लिए बेटे ने पिता को मार डाला, मां को भी नहीं छोड़ा…बलिया में दिल दहला देने वाली वारदात

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एक बार मुझ से मिल तो लो’, इंस्पेक्टर ने दागदार की खाकी; रेप पीड़िता से अश्लील बातों का ऑडियो वायरल

inspector audio of obscene conversation with rape victim goes viral ballia
बलिया

Ballia News: बेटी को दो बोरी गेंहू देना पिता को पड़ा भारी, पुत्र ने पिता को दी मौत, मां गंभीर

Ballia news
बलिया

Ballia News: रिश्तों की मर्यादा हुई तार तार, बाप ने 11 वर्षीय सगी बेटी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

Ballia news
बलिया

बलिया में दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली, असलहा निकालकर झोंक दिया फायर, बाइक पर बैठाकर लाए थे आरोपी

बलिया

‘सपा चिंतित है परलोक से वापस लाकर उनका नाम कैसे जुड़वाएं’, ओपी राजभर बोले- कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन

op rajbhar fiercely targeted samajwadi party and congress made a big statement up politics ballia
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.