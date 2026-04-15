Ballia News: युवती के चक्कर में फंस गए इंस्पेक्टर साहब, युवती ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

पीड़िता पर मूल रूप से एक वन दरोगा द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। काफी संघर्ष के बाद उभांव थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब चार्जशीट दाखिल करने के समय पीड़िता को कथित तौर पर दबाव में डाला जा रहा था।पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने चार्जशीट लगाने के नाम पर उससे व्यक्तिगत मुलाकात की शर्त रखी। बातचीत के दौरान थाना प्रभारी संजय शुक्ला का नाम भी लिया गया, जिस पर भी इसी प्रकार की शर्त रखने का आरोप है।