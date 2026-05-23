‘बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता…’, कहते-कहते भावुक हो गए राज सिंह, बोले- सिर्फ परिवार ही अपना

राज सिंह मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। कोई काम नहीं आता…सिर्फ अपना परिवार ही काम आता है और कुछ दोस्त। फिर वह दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देखिए न मैं प्रदेश महासचिव हूं। लेकिन, कुछ भी काम नहीं आता। यह सिर्फ लाइम लाइट के लिए है। फिर उनसे सवाल होता है कि क्या यह फोटो आगे भी दीवार पर टंगी रहेगी। इस पर राजसिंह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि यह फोटो दंगी रहेगी। क्योंकि मेरे परिवार के लोग बताते हैं कि जब मैं पुलिस कस्टडी में था तो मेरे परिवार से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। वही लोग आए जो सिर्फ अपने थे। तो ऐसे में फिर इन सब का क्या काम?