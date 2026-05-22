शुभेंदु अधिकारी PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: USA निर्मित असलहे आरोपी नवीन सिंह के गोदाम से मिले, केस अपडेट जानिए

पश्चिम बंगाल से रिहा होकर गुरुवार सुबह जब राज सिंह बलिया स्थित अपने आनंद नगर आवास पहुंचे तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीडिया से बातचीत में राज सिंह ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें बंगाल के CID कार्यालय ले जाया गया, जहां मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में जबरन फंसाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और धमकियां दी गईं। राज सिंह ने खुद को निर्दोष साबित होने का श्रेय सीबीआई को दिया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर सीबीआई हस्तक्षेप नहीं करती तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो सकता था।