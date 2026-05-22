शुभेंदु अधिकारी PA हत्याकांड: राज को राजकुमार समझ बैठी पुलिस, बेटे को गले लगाकर फूट-फूटकर रोई मां, बोली- मेरी परवरिश ऐसी नहीं

पूरे मामले की शुरुआत बक्सर से हुई गिरफ्तारी से हुई। कोलकाता पुलिस ने पहले विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा नाम के दो आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट और सोशल मीडिया पर मौजूद फेसबुक रील्स के आधार पर पुलिस का शक राज सिंह पर गया। अयोध्या पुलिस की मदद से राज सिंह को हिरासत में लिया गया और फिर बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। बाद में सीबीआई ने मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा से असली आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच का पूरा रुख बदल गया और राज सिंह को बेगुनाह मानते हुए रिहाई मिल गई।